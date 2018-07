Saracho sabía que el Popular podía ser intervenido y por eso no le sorprendió

Madrid, 12 jul (EFECOM).- El expresidente del Banco Popular Emilio Saracho ha asegurado hoy que en el momento en el que asumió las riendas de la entidad, a principios de 2017, sabía que al final podía acabar siendo intervenida, y por eso no le sorprende que fuera lo que terminó sucediendo.

A diferencia de su antecesor en el cargo, Saracho no tiene ninguna sensación de satisfacción del deber cumplido, pero no le sorprende que el Banco Popular fuera intervenido y vendido al mejor postor porque, según sus palabras, no es "tan imbécil" como para ignorar que eso podía pasar.

Durante su comparecencia en la comisión del Congreso sobre la crisis, el exbanquero ha insistido en que la situación del Banco Popular era tan crítica que no había nadie preparado para tal tarea y aceptó ser presidente después de que otros candidatos, a su juicio mejor preparados, rechazaran la oferta.

"El propio caos del Banco Popular hizo que asumiera este puesto", ha añadido, y aunque él mismo llegó a sugerir otros candidatos como el presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, o el ex consejero delegado del Santander Ángel Corcóstegui, aceptó por responsabilidad ya que la entidad en 2016 "era el mayor problema de Europa, después de Deutsche Bank".

Eso sí, ha considerado que su elección, teniendo en cuenta que era un experto en banca de inversión que venía de JP Morgan, se interpretaría como ponerle "un lazo rojo" o el cartel de "se vende" al Banco Popular.

Y ha justificado la labor de todo el equipo de la entidad en los 108 días en los que fue presidente, desde finales de febrero de 2017 hasta principios de junio, y ha agradecido que "no desfallecieron" para evitar que el banco acabara en resolución.

"Todos los días lidiábamos con la situación de un banco en crisis", una crisis "galopante" y con un consejo de administración "en guerra abierta", dijo Saracho, que admitió que aunque es muy fácil juzgar "a posteriori" cosas "que se hicieron hace diez años", "nunca criticó a sus predecesores, pues "tenía bastante con lidiar con la realidad".

Saracho se ha preguntado si es conveniente "mentir para salvar un banco" y ha asegurado que tiene muy clara su opinión, la tenía antes y la tendrá también en sede judicial, cuando le llamen a declarar, como previsiblemente ocurrirá.

Asimismo, ha relatado de forma pormenorizada los primeros contactos con miembros del consejo de la entidad, como Reyes Calderón, y su negativa a asumir la presidencia en un primer momento, una oferta que después aceptó "por responsabilidad" y para que nadie pensara que la rechazaba tras recibir más información sobre el estado real del banco.

También negó haber recibido compensación económica alguna de su antigua empresa, JP Morgan, porque nadie indemniza a quien se va de motu proprio, aunque explicó que le faltaba por cobrar una parte del sueldo ya devengado en la entidad americana de forma diferida, como ocurre con todos los banqueros.

Sobre los problemas de la entidad, que datan de más de una década atrás, dijo que el Banco Popular no era sólido ni tampoco líquido sino gaseoso".