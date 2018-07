Sara Giménez reclama más firmeza de Europa contra racismo e intolerancia

A Coruña, 12 jul (EFE).- La responsable de Igualdad de Fundación Secretariado Gitano y representante de España ante la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), Sara Giménez, ha reclamado una respuesta más firme por parte del Parlamento Europeo para frenar situaciones de racismo e intolerancia.

Giménez, que ha participado en las jornadas sobre violencia que organiza la Escuela de Verano del Poder Judicial en Mariñán (A Coruña), ha hablado con Efe sobre la crisis de valores que dice que sufre Europa con el resurgir de discursos xenófobos o la discriminación cotidiana de la comunidad gitana.

Como gitana, como abogada y como responsable de igualdad en el Secretariado Gitano, Giménez cree que los gitanos siguen siendo un pueblo "altamente rechazado"; un rechazo que se traduce en prácticas discriminatorias en el derecho al empleo, a la vivienda o a la educación en igualdad de condiciones: "No se nos quiere", aclara.

"Las mujeres gitanas cuando van a los supermercados no se quitan al guardia de seguridad de encima, por una presunción de que una gitana tiene que robar", explica Sara Giménez, quien confirma que estas mujeres lo viven con vergüenza y como "un ataque a su dignidad personal".

Al margen de "sensaciones" y ya en el terreno de lo jurídico, Giménez reivindica la necesidad de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación como marco de protección "ya que no todo hecho discriminatorio constituye un delito y aquello que no es delito precisa de un marco jurídico que lo proteja".

En Europa, Giménez ve situaciones de vulneración flagrante de los derechos fundamentales; una de ellas, la escolarización de los niños gitanos como discapacitados mentales en determinados países como República Checa, Eslovaquia o Lituania o el resurgir de políticas extremas y xenófobas.

"No se puede permitir que en la sede del Parlamento haya discursos racistas de un líder político y los estamos teniendo", lamenta antes de asegurar que "hay una crisis que pone en riesgo determinados valores".

La responsable de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano opina que Europa ha de tener un buen plan de acción para que determinadas cuestiones como las que menciona no sean permitidas en ningún estado.

"Tenemos unas debilidades institucionales que luego se traducen en que no hay fuerza en el trabajo de la materia", apunta Giménez sobre la situación concreta de España.

Asegura que buena parte de la evolución de la comunidad gitana se debe a las políticas "pioneras" en el ámbito de la "inclusión social" de España, "y es algo que no debemos de olvidar".

Aunque es contundente a la hora de afirmar que "en España somos racistas" y que todavía es mucho el camino que queda por recorrer, reconoce que "en términos de violencia racista, estamos mucho mejor que otros países".