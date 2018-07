Romain Bardet: "El esfuerzo para recuperar me ha sentado fatal"

Muro de Bretaña , 12 jul .- El francés Romain Bardet (AG2R) lamentó los 31 segundos que cedió este jueves en la sexta etapa del Tour de Francia, con final en el Muro de Bretaña, tras sufrir una avería en la rueda trasera a cuatro kilómetros de la meta.

"Estos son los riesgos que hay que asumir. He sufrido un problema en la rueda trasera y he tenido que cambiar la bicicleta con mi compañero Tony Gallopin. El esfuerzo para recuperar me ha sentado fatal", comentó.

"No es bueno perder tiempo en ningún momento, pero he conseguido limitar la pérdida. Se iba muy rápido cuando he sufrido la avería", explicó.

"En el Tour sabemos que se producen muchas circunstancias y hoy no han estado de nuestro lado", concluyó.