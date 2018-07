Piden a Educación convocar Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada

Madrid, 12 jul (EFE).- La Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza (FSIE) ha pedido hoy a la ministra de Educación, Isabel Celaá, que convoque a la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada (no se hace desde 2011) después de que ayer anunciase cambios en la Lomce sobre este tipo de centros.

En sendos comunicados, también la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) y la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) han pedido dialogar con la ministra.

La ministra afirmó ayer en el Congreso que la red concertada era "complementaria" de la pública y argumentó: "la concertada puede estar o no estar, la que tiene que estar es la pública porque si no, el Estado no cumple con su obligación".

Dijo, además, que abrirá "un diálogo" con los centros concertados que segregan por sexo y que modificará el artículo 109 de la Lomce, que fija que la programación de plazas concertadas es "por demanda social" al considerar que es "un eufemismo" que propicia en algunos casos que la concertada esté por delante de la pública.

FSIE quiere "dejar claro" a la ministra que la Lomce "no ha beneficiado a la enseñanza concertada y mucho menos a sus profesionales" y sus declaraciones "suponen un nuevo y reiterado ataque a la libertad de enseñanza y la libre elección de los padres".

Numerosas sentencias del Tribunal Supremo avalan la constitucionalidad de la complementariedad de ambas redes, ha insistido FSIE.

También en una nota, la Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) ha pedido mantener una reunión para tratar y consensuar las medidas educativas que pretende implantar.

"Conforme a sus propias exigencias cuando estaba en la oposición", debería "buscar algún órgano, comisión o grupo de trabajo donde poder llegar a puntos de acuerdo en beneficio de la educación de nuestros hijos", dice Concapa a la ministra.

"La actitud esgrimida por la ministra en las medidas propuestas demuestra el más absoluto desprecio a lo que puedan plantear organizaciones como la nuestra que defendemos el diálogo, la moderación, el respeto constitucional y la libre elección de modelo educativo", ha añadido.

Y la Confederación de Padres de Alumnos (Cofapa) ha confiado que Celaá "rectifique" para poder seguir dando pasos hacia la mejora educativa, en la que "nadie quede excluido y todos tengan cabida".

"Es importante que las decisiones en materia educativa se tomen con un consenso real, guiados por la responsabilidad y coherencia", ha añadido.