Penélope Cruz, nominada a los Emmy por "The Assassination Of Gianni Versace"

Los Ángeles , 12 jul .- La actriz Penélope Cruz recibió hoy una nominación a los Emmy por su papel en "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace".

Cruz competirá por el Emmy a la mejor actriz secundaria de serie limitada o película televisiva frente a Sara Bareilles ("Jesus Christ Superstar Live in Concert"); Judith Light ("American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace"); Adina Porter ("American Horror Story: Cult"); Merritt Wever ("Godless") y Letitia Wright ("Black Mirror - Black Museum").

Se trata de la primera nominación en los Emmy de Cruz, que ganó el Óscar a la mejor actriz de reparto por "Vicky Cristina Barcelona" (2008).

Cruz interpreta en "American Crime Story: The Assassination Of Gianni Versace" a la diseñadora Donatella Versace.

"The Assassination of Gianni Versace" es la segunda entrega del aclamado productor y guionista Ryan Murphy bajo el paraguas de las temporadas monotemáticas de "American Crime Story", después de que la primera, "The People v. O.J. Simpson", cosechara encendidos aplausos por parte de crítica y público.

Junto a Cruz aparecen en esta serie el venezolano Édgar Ramírez, que da vida a Gianni Versace, y el puertorriqueño Ricky Martin, que encarnó a Antonio D'Amico, pareja de Versace.

La actriz no será la única representante española en los Emmy, ya que Antonio Banderas será candidato al mejor actor de una serie limitada o película televisiva por su interpretación del pintor Pablo Picasso en "Genius: Picasso".

La 70 edición de los Emmy se celebrará el próximo 17 de septiembre en el Teatro Microsoft de Los Ángeles.