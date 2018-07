Pedrosa sobre su retirada: "Es algo que llevaba mucho tiempo meditando"

Sachsenring , 12 jul .- El español Dani Pedrosa (Repsol Honda RC 213 V), que este jueves anunció en el Sachsenring alemán su retirada de la competición al final de la temporada, reconoció respecto a su decisión que es algo que ya había "meditado durante mucho tiempo".

"Tuve algunas oportunidades, pero ha sido una decisión tomada en base a mis sensaciones, a mi modo de entender las carreras y por ser sincero conmigo mismo", dijo.

Pedrosa explicó que en su conferencia de prensa de Barcelona ya tenía "esas sensaciones y más o menos" lo tenía decidido, pero le "surgió esta oportunidad" -la del equipo satélite de Yamaha- y "nunca se puede cerrar las puertas". "Después de considerarlo decidí tomarme más tiempo para tomar mi decisión", agregó.

En torno a su futuro inmediato, Dani Pedrosa señaló que, por ahora es "difícil contestar a esa pregunta" pero sí que le "gustaría continuar en este deporte". "Es lo que amo, y ha sido mi vida", dijo el piloto de Repsol Honda.

"Llegué con 15 años y he aprendido mucho en estos años. Creo que mi futuro podría estar aquí, pero todavía es muy pronto para decirlo", indicó Pedrosa.

Al ser preguntado por los mejores momentos de su carrera y ya emocionado por la situación, afirmó: "Afortunadamente he tenido muchos, por supuesto el día que empecé en el campeonato. Era el más pequeño, y el resto de pilotos eran mucho más grandes que yo y, a pesar de todo, competí con ellos y crecí".

Su decisión asegura que llega sobre todo, "por la intensidad" con la que ha "vivido las carreras toda la vida". "Ahora es un poco diferente, las prioridades son distintas y, siendo sincero conmigo mismo, las carreras las vivo al mil por mil. Tengo que dar todo lo que tengo dentro y ahora mismo no es así. Es un poco diferente y, siendo realistas, con el proyecto creo que éste es el camino que tengo que coger", agregó.

"Yo he dado siempre lo mejor de mí en pista y también fuera de ella; he intentado hacer el mejor deporte posible y simplemente es eso lo que quiero, que se me recuerde como un piloto que daba lo mejor de sí mismo", dijo Pedrosa sobre cómo le gustaría que se le recordaran.

No dudó al reconocer que las lesiones y su físico han "lastrado" su carrera deportiva en MotoGP ya que "de un modo u otro las lesiones, quieras o no, aceleran, quizás, la vida, el proceso para llegar a este momento".

"Seguramente me hubiera gustado tener un físico un poco más robusto, algo que aguantara mejor los impactos, para poder estar con menos lesiones en muchas situaciones en las que he tenido problemas antes", reconoció.

"Evidentemente que hoy el deporte está ganando en eso. Hay mucha más vida ya que antes los deportistas acababan mucho más rápido y ahora en cualquier deporte se dura más. Eso es muy bueno, pero sí que es verdad que las lesiones que haya tenido yo aceleran todo ese proceso para poder seguir al ciento por ciento, al máximo", explicó.

El piloto de Repsol Honda señaló que se había quitado un peso de encima. "Evidentemente estaba un poco nervioso antes de venir aquí, pero tengo a mi familia, que ha venido a apoyarme, y siempre así es mejor", precisó.

"El impacto que esta decisión pueda tener hasta el final de la temporada espero que sea bueno, y claro que quiero disfrutar las carreras que me quedan pues al final yo la competición la sé vivir sólo de una manera, que es al máximo, y por eso me voy a dedicar en lo que queda de campeonato igual que hasta ahora: dando el ciento por ciento", comentó.

"Lo importante es que al final he dado lo mejor de mí, y eso es lo que yo me llevo y agradezco mucho que me reconozcan como leyenda del campeonato y estar al lado de otros grandes que yo también he admirado", manifestó Pedrosa sobre el hecho de que al final de la temporada será designado "Leyenda de MotoGP" por el campeonato.

"Pienso que a lo largo de mi carrera he sido campeón de otras categorías y no haberlo sido de MotoGP ha sido algo un poco circunstancial en algunos momentos, pero lo que más me llevo es que he dado el máximo de mí en muchas situaciones, en algunas muy difíciles y el placer de poder sentirme así es lo más importante", aseguró el piloto de Castellar del Vallés.

Para finalizar y al ser preguntado por los mejores momentos de su carrera deportiva, Dani Pedrosa dijo: "Me quedo con los momentos en los que he estado encima del podio y en los que he podido rendir al ciento por ciento, en los que me he visto capaz de hacer con la moto cosas que realmente sentía que podía hacer".

"Cuando pilotas la moto, y puedes hacer todo lo que quieres con ellas, eso son días muy contados, porque no siempre se da todo como quieres, y en esos momentos he sentido cosas que no he sentido en otro lugar, por lo que cuando puedes realizarte así, es algo increíble", indicó Pedrosa.