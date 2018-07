Parreira: "En 2006 nos faltó hambre y en Rusia experiencia"

Moscú, 12 jul (EFE).- Carlos Alberto Parreira, campeón del mundo con la selección brasileña en 1994, aseguró este jueves que a la Canarinha le faltó experiencia, en el cuerpo técnico y en los jugadores, para ganar la Copa del Mundo de Rusia 2018.

"No basta con conocer los problemas, sino que hay que saber cómo resolverlos. De 21 Copas del Mundo, tan sólo hemos ganado 5. Llevamos muchos años sin ganar, porque es muy difícil. Influyen muchas cosas. No es suficiente sólo con tener talento, si no ganaríamos todas las Copas del Mundo. Hay que llegar preparados y con hambre. Cuando hay compromiso, ganamos. Si falta algún elemento, fracasamos", dijo durante la rueda de prensa del Grupo de Estudios Tecnicos celebrada hoy en el estadio Luzhniki de Moscú.

"En 2006, teníamos buenos jugadores, pero les faltaba el hambre, tenían más hambre en el pasado, cuando ganaron. Ahora, no vinieron al 100 por 100. Faltó estructura y experiencia. Hubo buenos jugadores pero sólo 3 o 4 habían jugado un Mundial y para el cuerpo técnico también era su primer mundial. Bélgica nos sorprendió en la primera parte y nosotros fuimos mejores en la segunda, pero nos quedamos fuera. Desde el día que nos eliminaron, soñamos con ganar el siguiente Mundial, para nosotros es como una especie de religión", añadió.