La obesidad es "una enfermedad" que supone el 7% del gasto sanitario español

Madrid, 12 jul (EFE).- Uno de cada cuatro españoles padece obesidad, una enfermedad que supone el 7 % del gasto sanitario total del país por lo que los expertos reclaman la financiación por parte de la sanidad pública de los fármacos indicados para la patología.

Las sociedades española y portuguesa de la obesidad (SEEDO-SEO y SPEO) lo han puesto de manifiesto en el "Consenso ibérico sobre el tratamiento farmacológico de la obesidad en el adulto", que han presentado hoy en una rueda de prensa y en la que han destacado que menos del 5 % de los obesos puede costearse los tratamientos.

Hace unos años la obesidad no contaba con medicamentos indicados que fueran eficaces con lo que los cambios en los hábitos de nutrición y de estilo de vida, además de la cirugía de estómago en los casos más graves eran las únicas herramientas existentes para afrontarla.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte ha habido "mucha investigación en este campo", tal y como ha explicado la secretaria de la SEEDO-SEO, Susana Monereo, y ya se encuentran disponibles algunos tratamientos eficaces, que no están financiados por la sanidad pública.

Aquellas personas obesas que se lo pueden permitir, deben pagar entre 50 y 300 euros al mes por los tratamientos pero la mayoría no puede hacerlo, ya que, además, la obesidad es más prevalente en las personas más vulnerables y con menos recursos.

Para los expertos, que los pacientes obesos no cuenten con tratamientos financiados supone un "agravio" con respecto al resto de enfermos de otras patologías a los que el Sistema Nacional de Salud (SNS) sí se los subvenciona, tal y como ha subrayado el coordinador de la declaración, Albert Lecube.

"El mensaje no es que la obesidad es un problema de salud, sino que es una enfermedad con todas las letras", ha advertido Lecube, al igual que Monereo, que ha reconocido no entender cómo este mensaje "no llega a ningún lado".

Por su parte, el presidente de la SEEDO-SEO, Francisco Tinahones, ha recordado que la obesidad lleva asociada más de doce patologías, como la diabetes o la hipertensión, y no se le da "la magnitud real" que tiene.

Según las cifras de los expertos, los costes directos que genera la obesidad suponen el 7 % del gasto sanitario, una cifra que aumenta al tener en cuenta también los indirectos. "No habría determinadas patologías si no hubiera obesidad", ha apostillado Tinahones.

A su juicio, la obesidad no es un problema de actitud de quienes la padecen porque éstos son enfermos que pierden el control del hambre y la saciedad. "No es un tema exclusivamente de voluntad", ha dicho el presidente de la SEEDO-SEO, quien ha lamentado que esta enfermedad se aborde en ocasiones entre la sociedad de forma jocosa y se utilice como un insulto.

En el documento, los expertos aseguran que medicalizar la obesidad "no va a suponer un problema económico" al sistema sanitario, ni que "contribuya a la normalización de un proceso patológico".

"Limitar la accesibilidad a los escasos tratamientos farmacológicos disponibles hoy en día, cuando han demostrado su eficacia y seguridad en diversos ensayos clínicos durante su desarrollo, no puede ser una opción aceptable por nuestras sociedades científicas", subrayan en el texto.

E insisten: "los pacientes obesos que no respondan correctamente a la dieta hipocalórica y al incremento de actividad física deben ser considerados a beneficiarse del tratamiento farmacológico".

"Tanto la SEEDO como la SPEO consideran que solo consiguiendo que todas y cada una de las personas con obesidad sean correctamente diagnosticadas, evaluadas, aconsejadas y tratadas mantendremos a nuestro Sistema Sanitario en el lugar de excelencia que le corresponde", concluyen.