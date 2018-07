Mina vivió momentos difíciles al no jugar en Barcelona y ver al equipo por TV

Bogotá, 12 jul (EFE).- El central colombiano Yerry Mina, del Barcelona, aseguró este jueves que vivió momentos "de mucha tristeza" esta temporada porque consideró "difícil" ver jugar a sus compañeros por televisión, como ocurrió en repetidas ocasiones en las que no fue convocado a los partidos del equipo español.

"Cuando no iba ni al banco, no era ni opción, comenzaba a entrenarme solo en casa. Es difícil ver a los compañeros y mirar los partidos por televisión. Entonces fue un momento complicado que no se lo deseo a ningún jugador", manifestó Mina en una rueda de prensa en Bogotá, en la que también estuvo el centrocampista Juan Cuadrado.

En su primera temporada, el central nacido en el municipio de Guachené sólo jugó seis partidos oficiales durante sus primeros seis meses en el Barcelona, al que llegó a principios de este año.

"Hubo momentos muy difíciles que fueron de mucha tristeza para mí porque la pasé muy mal. Fueron momentos que yo creía que todo iba a salir como yo pensaba pero no fue así, incluso sentí por momentos que todo se me venía abajo, sentí que nada me salía, ni dar un pase, ni el entrenamiento, sentía que nada me salía", afirmó el defensor.

Agregó que también tuvo un bajón anímico cuando comenzó el Mundial de Rusia porque no fue titular en el partido en el que debutó Colombia, con derrota contra Japón.

"Estaba nervioso en el primer partido porque no había jugado nada, absolutamente nada, no tuve minutos", afirmó, y agregó que recientemente, cuando jugaba en el Palmeiras el año pasado, era considerado el mejor zaguero del equipo.

"Ir allá, esperar y que no salgan las cosas es difícil, pero Dios me dio la oportunidad de seguir adelante y demostrar para qué estoy hecho", afirmó Mina, que fue titular en los otros tres partidos de la selección colombiana y fue su máximo goleador con tres tantos, todos anotados de cabeza.

Sobre su futuro, señaló que quiere jugar en un equipo en el que esté "tranquilo" y en el que "tenga minutos".

Sin embargo, aseguró que cumplió "un sueño" al llegar al Barcelona y dijo que disfrutará las vacaciones y tratará de tomar la mejor decisión para su futuro.

"Yo siempre voy a tratar de hacer lo mejor posible para mí, para mi equipo, espero que donde me toque, sea en el Barcelona o si me toca partir, hacerlo de la mejor manera, pero de momento estoy feliz en el Barcelona", añadió Mina.

Asimismo, valoró el fichaje del central francés Clément Lenglet por el club español y dijo que llega allí por sus "cualidades".

"Va al Barca por sus condiciones, porque se lo merece y por lo que hemos visto de él, es un jugador que está para equipos grandes. Sólo queda compartir con él, aprender de él y desearle toda la suerte del mundo", manifestó.

Mina firmó hoy en Bogotá un acuerdo para convertirse en nuevo embajador de la compañía automotriz Fiat en Colombia, alianza que le permitirá realizar acciones en beneficio de los menores colombianos de escasos recursos.