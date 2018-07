Dan Martin: "Es una gran sensación volver a ganar"

Muro de Bretaña , 12 jul .- El irlandés Daniel Martin (UAE Emirates), ganador de la sexta etapa, con final en el Muro de Bretaña, dijo sentir "una gran sensación" por volver a ganar en el Tour de Francia y en el escenario bretón, ya que hace tres años fue segundo después de atacar al final, como hizo en esta ocasión con brillante resultado.

"Es una gran sensación volver a ganar en el Tour. Tantos segundos puestos en el Tour desde la última vez... Estaba un poco nervioso por el viento en contra porque no lo esperaba. La carrera fue muy dura en la primera parte de la escalada, vi que todos estaban al límite y no quedaban compañeros de equipo, así que decidí intentarlo", explicó en la meta.

Tras encontrarse bien en las anteriores etapas, sobre todo la víspera en la "clásica" de Quimper, Martin, sobrino del campeón del campeón Irlandés del Tour'87 Stephen Roche, marcó la llegada al Muro de Bretaña para volver a triunfar y saldar cuentas pendientes.

"Me encontré con buenas piernas. Tal vez la adrenalina, no sé. Me sentí bien ayer y decidí intentarlo hoy al final. Estuve muy relajado todo el día y deseando tener una oportunidad. La última vez en esta meta fui segundo, y como ya había perdido tiempo pensé que tal vez me dejarían ir. Hoy no hubo duda, ataqué tan fuerte como pude. Esta victoria hace que este Tour de Francia sea un éxito, y todo lo demás será bienvenido", dijo.