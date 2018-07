Márquez: "Pedrosa me ha enseñado muchas cosas"

Sachsenring , 12 jul .- El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), líder del mundial de MotoGP 2018 y vigente campeón del mundo de la categoría reina, afirmó este jueves sobre la retirada de su compañero de equipo y compatriota Dani Pedrosa que éste "le "ha enseñado muchas cosas".

"Está claro que hoy la noticia del día es su retirada, porque es uno de los pilotos que ha marcado una época en MotoGP y que, personalmente, me ha enseñado muchas cosas, puesto que ha sido mi compañero de equipo y el único que he tenido de momento en MotoGP", dijo Márquez.

"Me ha enseñado a pilotar la Honda y por todo lo que ha hecho yo creo que debo darle las gracias, pues ha sido el referente, y me incluyo dentro de estos chicos y chicas que subían en busca de su sueño. Siempre he dicho que tenía como referentes a él y a Valentino Rossi", recordó Márquez.

Sobre la retirada en sí, Marc Márquez explicó: "Es un momento que a todo el mundo le llega, pero creo que se va con la cabeza bien alta, pues ha dado su ciento por ciento y quizás sólo le ha faltado redondearlo con un mundial (de MotoGP), cómo ya ha dicho él, que por muchas circunstancias no ha podido conseguir".

"Pensaba que iba a continuar y es lo que quería, pero es difícil y lo dije, aunque mucha gente lo interpretó como un ataque a Dani. Pero no fue así cuando en Holanda me preguntaron qué le pasaba a Dani", recordó el piloto de Repsol Honda.

"En MotoGP, en motociclismo y en el deporte, lo tienes que vivir y lo tienes que sentir al ciento por ciento, por que estás en la elite y si falla alguno de todos los factores necesarios, que son muchos, eso ya te hace perder tres décimas, que no es una sola posición, sino que representan diez puestos", explicó Márquez.

"Creo que a partir de ahora veremos a un Dani diferente puesto que se ha sacado un peso de encima y yo creo que esta segunda parte de la temporada la hará muy bien porque así se podrá despedir con un muy buen sabor de boca y con los buenos resultados que nos ha brindado cada año", aseguró Márquez.