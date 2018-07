Josua Mejías: "Hay grandes jugadores, buena competencia"

Leganés , 12 jul .- Josua Mejías, defensa venezolano, afirmó durante su presentación con el Leganés que la competencia en el equipo es alta y que él intentará dar todo lo que pueda para convencer a su entrenador, Mauricio Pellegrino.

"Estoy entrenándome al máximo. Hay grandes jugadores, buena competencia. La decisión de si cuenta conmigo o no la toma el entrenador. Pero mientras seguiré dando la mayor parte de mí", comentó del club donde vivirá su segunda experiencia en España tras jugar el curso anterior en el Cartagena.

"Es un salto muy grande el que estaría dando de Segunda B a Primera pero considero que esto es una bonita oportunidad. Si no logro estar en el primer equipo intentaré estar en un Segunda, pero ahora me fijo en la pretemporada y en aprovechar la oportunidad que me están dando", dijo acerca de la posibilidad de salir cedido.

Mejías se mostró muy agradecido: "Quiero dar las gracias por haberme dado la oportunidad de fichar por cinco temporadas aquí. Para mí es un orgullo pertenecer a este club. Estoy muy agradecido e intentaré dar lo mejor de mi siempre para lograr estar en el primer equipo".

En cuanto a los futbolistas venezolanos que le han servido como referente, señaló: "Juan Arango era el capitán de la selección de Venezuela e hizo cosas muy importantes. Jugó en LaLiga e hizo cosas grandes. Me he fijado bastante en él al igual que en Salomón Rondón. Considero que es un gran luchador, un gran delantero, que ha logrado cosas muy importantes tanto en la selección como en sus clubes".

Además el que fuera finalista del Mundial sub-20 con la 'vinotinto' habló acerca de la opción de que esta dispute algún día un Mundial y pelee con las mejores: "Lo de la selección sub-20 fue algo muy bonito, una experiencia muy grande para todos nosotros. Logramos algo muy importante. ¿Por qué no imaginarnos en la final de un Mundial? Hay que trabajar bastante para eso pero creo que lo podremos lograr en un futuro".

El futbolista estuvo acompañado en su puesta de largo por el argentino Facundo García y por el secretario técnico de la entidad Txema Indias. Este último declaró: "Su primer año en el fútbol español ha demostrado lo que es, un central que en momentos puntuales se ha adaptado al lateral derecho. Una de sus virtudes, que creo que es importantísima para la posición que tiene en el campo, es su gran velocidad".