Inui: "Quiero hacerlo tan bien en el Betis como lo hice en el Mundial"

Tokio, 12 jul (EFE).- El extremo nipón Takashi Inui, flamante fichaje del Betis, afirmó hoy que aspira a mantener en su nuevo club el alto nivel que exhibió en el Mundial con su selección, y dijo estar acostumbrado a "jugar con presión", en una entrevista a Efe.

El exjugador del Eibar fue presentado hoy en Tokio como nuevo futbolista del Betis para las próximas tres temporadas, una operación que ha despertado una gran atención mediática en el país asiático, donde Inui se ha erigido como una de las principales figuras los "Samurai Blue".

"Quiero hacer tan buen trabajo en Betis como lo hice en el Mundial. Para eso voy a intentar mostrar mi mejor nivel desde el primer el momento en los entrenamientos", dijo a Efe Inui en la Embajada de España en Japón, donde tuvo lugar su acto de presentación.

El extremo originario de Omihachiman (prefectura de Shiga, oeste de Japón) fue uno de los jugadores revelación del Mundial de Rusia al acaparar gran parte del caudal ofensivo de su selección, con la que anotó dos goles y una asistencia en cuatro partidos.

Inui, de 30 años, afronta su etapa en el Betis como "quizás la última" de su vida deportiva, a la que llega en "su mejor momento" y tras jugar tres temporadas en el Eibar y anteriormente en el Eintratch Frankfurt y Vfl Bochum de la Bundesliga, a la que dio el salto desde la liga nipona con 23 años.

El internacional eligió al Betis "por su estilo de juego basado en el pase y en el ataque", y está dispuesto a "ajustar su posición y su forma de jugar" en función de lo que le indique su nuevo técnico, Quique Setién.

"Desconozco los detalles (de la disposición táctica de Setién), pero sí sé qué busca y cómo juega el equipo porque ya nos hemos enfrentado varias veces", afirmó el extremo diestro, quien también mostró su deseo "disfrutar del fútbol" y de "llevar al Betis lo más arriba posible".

Está previsto que Inui se incorpore el próximo día 26 a los entrenamientos con el Betis, lo que supone que tendrá menos de 20 días de descanso desde que regresó de la concentración con su selección al caer eliminados en octavos ante Bélgica de forma agónica.

El jugador admitió que "le gustaría tener más tiempo" para recuperarse, aunque también destacó que "lo más importante es prepararse para la nueva temporada", por lo que "se adaptará" a estas circunstancias y "ya buscará tiempo para descansar".

En cuanto a la lesión que sufrió al final de la temporada pasada con el Eibar, que puso en duda su participación en el Mundial, dice no tener "absolutamente ninguna molestia ni secuela", por lo que está "listo para jugar al cien por cien en el Betis".

Asimismo, admitió que para él supone "un gran cambio" mudarse desde una pequeña ciudad como Éibar, cuyo estadio tiene capacidad para unos 7.000 espectadores, a otra como Sevilla donde jugará en casa ante 45.000 o 50.000 aficionados.

"Eso supone presión, por supuesto. Es posible que nos critiquen mucho si el equipo pierde, pero eso ya me pasó muchas veces cuando jugué en Alemania, así que estoy acostumbrado", dijo Inui, quien añadió que su objetivo es "jugar lo mejor posible para evitar eso" y "mentalizarse" para que no le afecten factores externos.

El nipón también recuerda con cariño la anécdota que vivió cuando jugó en el Benito Villamarín el pasado abril, aún con la camiseta del Eibar y cuando ya se daba por hecho su fichaje por el Betis aunque no era oficial.

"La afición me recibió con aplausos, y eso me sorprendió y me alegró mucho. Quiero devolverles ese gesto jugando lo mejor posible en cuanto tenga la oportunidad", señaló Inui.