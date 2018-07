"Hotel Transylvania 3" y "El rascacielos" renuevan la cartelera en EE.UU.

Los Ángeles , 12 jul .- La película de animación "Hotel Transylvania 3: Unas vacaciones monstruosas", con las voces de Adam Sandler y Selena Gomez, y el film de acción "El rascacielos", con Dwayne Johnson al frente, son las principales novedades en la cartelera estadounidense para este fin de semana.

"Hotel Transylvania 3", de Genndy Tartakovsky, gira en torno a una premisa que para algunas personas es más aterradora que cualquier pesadilla: Pasar unas vacaciones de verano junto a la familia.

Embarcada en un crucero de lujo, la protagonista, Mavis (Gómez), ha convencido a su padre, Drácula (Sandler), para que la acompañe y así se tome un respiro. Allí, Drácula conocerá a una mujer de la que se enamora, sin saber que, en realidad, tiene oscuras intenciones.

En "El rascacielos", de Rawson Marshall Thurber, Johnson interpreta a un veterano de guerra y exagente del FBI que se retiró hace una década por culpa de un accidente en el que perdió una pierna.

Mientras trabaja en China en el interior de un moderno rascacielos, un grupo de terroristas prende fuego al edificio con el objetivo de calcinar un USB con información delicada. Allí quedan atrapados la mujer y los hijos del exmilitar, y su misión es salvarlos y, de paso, acabar con los sospechosos.

También llegan a las salas las propuestas "No te preocupes, no llegará lejos a pie" y "Shock and Awe".

"No te preocupes, no llegará lejos a pie", de Gus Van Sant, se centra en la rehabilitación de un hombre en silla de ruedas adicto al alcohol, una historia basada en la figura real de John Callahan, quien a los 21 años quedó parapléjico y al que su cáustico sentido del humor redimió como exitoso dibujante.

Joaquin Phoenix, Jonah Hill, Rooney Mara y Jack Black lideran el reparto.

Y "Shock and Awe", de Rob Reiner, lleva la acción a 2003 para muestra la incredulidad de un grupo de periodistas ante las palabras de George Bush, por entonces presidente estadounidense, quien acusó al que fuera presidente de Irak Saddam Hussein de poseer armas de destrucción masiva.

Jessica Biel, James Marsden, Milla Jovovich y Woody Harrelson aparecen en la cinta.