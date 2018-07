Guirao vigilará que se cumpla la Ley de Propiedad Intelectual en la SGAE

Madrid, 12 jul (EFE).- El ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, ha asegurado hoy que su departamento estará pendiente de la gestión de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y "no dudará" en recurrir a medidas cautelares si no cumplen con la Ley de Propiedad Intelectual.

Guirao ha hecho estas declaraciones durante su primera comparecencia en la Comisión de Cultura del Congreso tras su toma de posesión el pasado 14 de junio.

Durante su intervención, el ministro ha afirmado que España "no puede permitirse" otra cosa que no sea cumplir los principios "que rigen la gestión" y que recoge la Ley de la Propiedad Intelectual, una norma que "exige" que se ejerza "en todo momento la solidaridad entre los titulares, la ausencia de discriminación y la equidad y la gestión libre de la influencia de los usuarios".

"La reciente crisis vivida en la SGAE es un motivo de seria, muy seria, preocupación para este ministerio, que estará pendiente de su evolución y no dudará en recurrir a las medidas de tutela que le confiere la ley de Propiedad Intelectual para garantizar en todo momento que los principios antes señalados se cumplan", ha declarado.

Según sus palabras, "trabajará" para crear un grupo de trabajo, liderado por el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de crear una Ley de Mecenazgo: "mientras avanzamos en ese proceso seguiremos promocionando el mecenazgo cultural, no solo como instrumento de financiación de la cultura, sino como instrumento de participación ciudadana en la cultura".

Por otra parte, Guirao ha señalado que su ministerio quiere "ir hacia el micromecenazgo" para hacer que "toda la sociedad" participe de este sistema.

Entre los avances presentados por el ministro, ninguno de ellos concretados, como ha reconocido él mismo, está también la tramitación de "una nueva orden ministerial" por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al cine, y que se "anunciarán próximamente" en el BOE.

Guirao ha agradecido a la Comisión de Cultura la aprobación por unanimidad del borrador del Estatuto del Artista, "lo más importante que se ha encontrado encima de la mesa", y ha avanzado que este mes se reunirá por primera vez un "grupo de trabajo" para empezar a darle forma "administrativa".

Respecto a la promoción de la cultura española en el exterior, Guirao ha expresado que es una tarea que "requiere" de "una estrecha relación con Instituto Cervantes, Acción Cultural Española y la red de centros de AECID para que se hagan políticas coordinadas.

El ministro "realista", como se ha calificado, también ha adelantado que, aunque no les de tiempo, planteará la modificación de la Ley de Patrimonio Universal de 1985, que respondía "sobre todo al modelo italiano que estaba muy centrado en el patrimonio como individualidad".

"El tiempo nos ha demostrado que han surgido otros sobre todo urbanísticos en relación a los conjuntos históricos y a los yacimientos arqueológicos", ha reflexionado pese a avisar que "no entrará a saco" a esta reforma, sino con "bisturí fino".

"Quizá no nos de tiempo a hacer una modificación de la ley, quizá no hay que reformarla mucho, pero sí abrir esas nuevas puertas a la transformación de la idea de patrimonio y a los problemas que sobre él se han cernido en estos más de 30 años (...) pero si abrimos ese melón me gustaría hacerlo con mucha prudencia", ha dicho.

Cultura también reforzará el programa, ya puesto en marcha por el anterior ejecutivo, "Museos + Sociales", que pretender hacer instituciones "más abiertas, inclusivas y sostenibles".

"En la actualidad solo el museo Guggenheim Bilbao y la Casa Encendida de Madrid tienen el certificado de accesibilidad universal de la Unión Europea (...) no es un tema que se pueda resolver en dos años porque requiere de una gran inversión económicas, pero queremos iniciar el camino", ha concluido.