Francis Roig: "Nadal es un pelín favorito contra Djokovic"

Londres, 12 jul (EFE).- El entrenador de Rafael Nadal, Francis Roig, dijo este jueves que su pupilo es "un pelín favorito" contra el serbio Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon por "la confianza que da haber ganado un Grand Slam" este año.

"Lo veo favorito por haber ganado últimamente. A estos jugadorazos como (el suizo Roger) Federer o Djokovic, el hecho de ganar un Grand Slam les da mucho. A veces la gente no es consciente, pero a Rafa, ganar Roland Garros le da mucho, a Federer, ganar Australia, le da mucho", explicó Roig en una conversación con tres medios de comunicación entre los que estuvo Efe.

"Esta confianza dura tiempo. Están obligados cada año a ganar un Grand Slam, si no es un poco un fracaso. Ganar les da tranquilidad, un margen. No es lo mismo para Rafa llegar aquí tras haber ganado en París, que no", añadió el técnico en la terraza de jugadores del All England Club.

Roig trabaja con Nadal desde 2005 y desde entonces ha ayudado en la preparación del balear, primero junto a Toni Nadal y luego junto a Carlos Moyá, aunque este último no ha acudido al tercer Grand Slam de la temporada.

"Hay veces que tienes que encarar situaciones con las que sabes que tu jugador no va a estar de acuerdo. A Rafa lo conozco mucho, tenemos muy buena relación, pero sabes que tienes que decirle cosas que no le gustan. Una de sus virtudes es que, con todo lo que es, es muy dialogante. Él sabe que si hay algo con lo que no estoy de acuerdo se lo voy a decir. A mí siempre me gusta que juegue agresivo y que vaya arriba. A veces con esto chocamos un poquito", señaló Roig, quien fuera un gran doblista, ganando nueve títulos.

Nadal derrotó este miércoles al argentino Juan Martín del Potro en los cuartos de final de Wimbledon en un partido que se decidió en cinco sets tras casi cinco horas.

"Hoy se ha levantado bien, un poco cansado. Por el lado físico hubiera sido mejor un partido de dos horas y media que de cuatro y pico, pero también creo que hay que sacarle la parte positiva".

Roig explicó que aunque el partido fue largo, Nadal jugó durante mucho tiempo "en situaciones de presión y de velocidades difíciles", lo que le da un plus a la hora de jugar contra Djokovic.

Además, este jueves, el de Manacor se entrenó durante una hora en las pistas exteriores de Wimbledon, como parte de la recuperación para las semifinales.

Después de ganar a Del Potro, Roig señaló que Nadal hizo "sus rutinas" y que se dio un baño de agua fría, como consejo del doctor.

"Se hizo la cena, se comió su pescando y su ensalada, estuvo relajado, hablando con la familia. Ha dormido correcto y hoy ha entrenado una hora en pista. Creo que mañana estará preparado", sostuvo.

El balear se cruzará en la siguiente instancia con Djokovic, quien Nadal afirmó que ya está "al nivel del pasado", algo con lo que Roig no estuvo de acuerdo.

"Djokovic esta llegando a su nivel. ¿Pero cuál? ¿El que desbordaba a todo el mundo? Yo creo que no, todavía. Eso te lo da la confianza, las victorias, vivir situaciones de tensión. Yo lo colocaría en el Djokovic de antes de dar el tirón. Cuando iba un poco a épocas con Federer y Rafa", dijo.

Para hacerle daño, el barcelonés destacó que hay que "desequilibrarlo" con buenos tiros y que "Rafa tiene que sacar ventaja de la mochila que lleva detrás de haber ganado muchos partidos y esta es la mochila que Djokvic tiene más vacía".

Nadal y Djokovic se han enfrentado en 51 ocasiones en el circuito ATP, lo que convierte a su rivalidad en la más repetida de la historia.

Por ello, Roig incide en que, a la hora de encarar al serbio, la conversación que mantiene con su pupilo es una que se ha tenido ya muchas veces y que lo que diferencia a cada enfrentamiento, explicó, son las situaciones que rodean al encuentro.

"A veces te lo encuentras (a Djokovic) en un estado impresionante en el cual sabes que el favorito es él. En otras, como ahora, que yo creo que Rafa es un pelín más favorito, tienes que transmitirle lo que piensas, que lo ves así. Hay que hacer que vaya visualizando el partido, que vea imágenes positivas", puntualizó.