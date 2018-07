Fran Villalba llega al Numancia para crecer y ayudar al equipo soriano

Soria, 12 jul (EFE).- El internacional por España en las categorías inferiores, Fran Villalba, se ha convertido en el séptimo refuerzo del Numancia para la temporada 2018-19, en la que llega al club soriano en calidad de cedido por el Valencia con la intención de ayudar y crecer como futbolista.

Villalba, centrocampista de 20 años por el que muchos equipos han mostrado interés por incorporarlo a su disciplina, ha sido presentado hoy por el Numancia, junto con el extremo donostiarra Alain Oyarzun, formado en la cantera de la Real Sociedad y que jugó la última temporada en el Real Zaragoza.

El mediocampista valenciano ha descartado el calificativo que le pone la prensa especializada de ser "la perla" del Valencia.

"Perla no me considero; me considero un chico muy trabajador, muy humilde y vengo a ayudar al Numancia en todo lo que pueda", ha apuntado.

Villalba, que ha sido internacional con la selección española sub-14, sub-17 y sub-19, ha asegurado que pueda jugar en cualquiera de las posiciones ofensivas.

"Voy a trabajar el día a día; vengo con mucha ilusión y este año es verdad que la Segunda es la más fuerte de todos los tiempos. Vengo a intentar ser mejor jugador día a día", ha manifestado.

Por su parte, Alain Oyarzun, de 24 años, ha señalado que llega al Numancia con la intención de trabajar y estar el primer partido de liga a disposición del entrenador.

"Soy un extremo al que le gusta mucho tener contacto con el balón y asociarse. Me gusta los centros, el desborde y tener mucho el balón", ha explicado.

El Numancia presentará mañana viernes al delantero madrileño Alberto Noguera, en la que será la primera jornada de entrenamientos, tras el regreso de vacaciones de la plantilla.

El director deportivo del club soriano, César Palacios, ha apuntado que el primer partido de pretemporada será en El Burgo de Osma, frente al Huesca.