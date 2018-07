Fiscalía rebaja a año y medio de cárcel petición a excúpula Isolux por fraude

Madrid, 12 jul (EFECOM).- La Fiscalía de Madrid ha rebajado hoy de tres años a año y medio de prisión su petición para el expresidente de Isolux Luis Delso y el exvicepresidente de la compañía José Gomis, acusados de defraudar 1,37 y 2,37 millones de euros en 2012, respectivamente, por reparación del daño.

Ante la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dejado el proceso visto para sentencia, también ha modificado sus conclusiones la Abogacía del Estado, que ahora pide tanto para ellos como para la exmujer de Delso, Carmen Ramírez, dos años de cárcel, si bien mantiene como responsable civil a título lucrativo a la esposa de Gomis, Dolores Fernández.

Por su parte, las defensas han solicitado la absolución de los cuatro por unas cuotas que "nadie sabe de dónde salen, salvo de la voluntad del perito de Hacienda", quien realizó un "exorbitante abuso" y obvió que "pagaron más dinero del que les correspondía".

El Ministerio Público, que extiende su petición de año y medio de cárcel a Ramírez, considera todos percibieron dividendos de Isolux, canalizados mediante sociedades en el extranjero de las que eran socios y a través de las cuales recibieron "préstamos simulados" con carácter anual que les permitía tributar "cuando les diera la gana".

Mantiene así el relato de su escrito de acusación, según el cual Delso, su exmujer y Gomis ocultaron en su declaración de IRPF correspondiente a 2012 los dividendos obtenidos ese mismo año por la sociedad holandesa Construction Investment BV, que ascendían a 5.100.000 euros y que habrían sido percibidos como préstamos.

En 2014, una inspección de la Agencia Tributaria desveló que éstos no habían sido cancelados, tras lo cual los cuatro socios procedieron a una cancelación parcial de 1.300.000 euros mediante compensación de créditos, ha dicho la fiscal, sólo una vez que Hacienda había iniciado el procedimiento.

Aunque ha dado el perjuicio por "casi tributado en su totalidad", ha reprochado que no hayan reconocido dichas irregularidades, algo en lo que ha incidido el Abogado del Estado al asegurar que "no sólo no se reconoce el engaño, sino que pretendieron perpetuar la simulación".

En este sentido, se ha referido al "recorrido" de los dividendos, que ha cifrado en 61 millones de euros entre 2009 y 2012, y que "se pasean por Europa para que vuelvan a España en forma de préstamos" sirviéndose de una "segunda pantalla" en Holanda.

Por ello, pide además multa del triple de las cantidades supuestamente defraudadas y penas accesorias tales como la inhabilitación, por espacio de cuatro años.

El letrado de Delso, Carlos Aguilar, ha criticado la "demagogia" de las acusaciones, y ha recordado la riqueza y los puestos de trabajo creados por su defendido así como los "miles de millones" abonados al fisco por Isolux.