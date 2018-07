Fever Ray y José González se suman al cartel del festival musical BIME Live

Barakaldo , 12 jul .- Fever Ray, José González, Sun Kil Moon, John Maus y Kornél Kovács se suman al cartel de BIME Live, el festival musical que tendrá lugar los días 26 y 27 de octubre en el BEC de Barakaldo (Vizcaya).

La organización del festival ha dado a conocer estas nuevas incorporaciones que se suman a las actuaciones ya anunciadas de Aphex Twin, MGMT, Editors y Nina Kraviz, entre otras bandas y artistas.

Fever Ray es el proyecto en solitario de Karen Dreije, artista sueca que el pasado año lanzó "Plunge", su segundo trabajo, y cuyos directos se convierten en una fiesta de electrónica y pop, sin olvidar el mensaje político y feminista de sus letras.

De ascendencia argentina pero nacido en Gotemburgo (Suecia), el cantautor José González se ha labrado una gran carrera gracias a su característico estilo indie folk que ha plasmado en tres discos.

Sun Kil Moon es un grupo de folk rock que, con ocho discos y el noveno ,"This is my dinner', en el mercado a partir del 1 de noviembre, representa a la perfección el blues de nueva generación que se está fraguando en Estados Unidos.

Las dos otras incorporaciones al cartel del BIME Live anunciadas son las del cantautor norteamericano John Maus y el productor y dj sueco Kornél Kovács.