Duque pide que no se magnifiquen los escraches a profesores en la universidad

Madrid, 12 jul (EFE).- El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha pedido que no se magnifiquen las acciones "indeseables muy relacionadas con la política" que se cometen hacia profesores en las universidades y ha asegurado que la universidad "promueve y defiende la libertad de cátedra".

Así ha respondido hoy el ministro en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades a Marta Martín, portavoz de Educación de Ciudadanos, quien ha defendido la libertad de cátedra y ha criticado los escraches de alumnos registrados en universidades de Cataluña.

"Me estoy acordando de las muchas veces que me han interrumpido a mí en clase en la universidad", ha resaltado Duque, al asegurar que "hay que utilizar los métodos normales de control" ante estos hechos y "no magnificarlos tantísimo".

El ministro también se ha referido a la publicación de las tesis doctorales para que sean de acceso público y ha insistido en que es partidario de la transparencia y de que se publiquen toda la producción científica.

No obstante, ha rehusado entrar en la "autonomía universitaria" sobre cómo se publican determinados trabajos de determinados profesores", ya que cree que, "seguramente, es algo bastante personal".