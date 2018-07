Curro Segura: "Somos ambiciosos y buscaremos el ascenso por la vía rápida"

Sevilla, 11 jul (EFE).- El nuevo técnico del Real Betis Energía Plus, Curro Segura, afirmó en su presentación que son "ambiciosos" y buscarán "el ascenso" a la ACB, categoría que los sevillanos perdieron la pasada liga después de treinta años consecutivos, "por la vía más rápida", a base de humildad y "trabajo en equipo".

"Quiero devolver la confianza con trabajo y con el objetivo ambicioso del ascenso a la ACB, donde este club se merece estar. Queremos reenganchar a mucha gente que ama el baloncesto en esta ciudad, y que el éxito sea de todos, en equipo, no de Juanma (Rodríguez)", el director deportivo, ni de él, recalcó este jueves el granadino.

Segura, que ha firmado por dos temporadas, aseguró que aunque "en un banquillo como el de Baskonia se está muy bien", pues era ayudante de Pedro Martínez en el club vasco, "nada más recibir la llamada del Betis" la vio "con buenos ojos" y no tardó "demasiado en asumir el reto".

Subrayó que tienen que "hacer un equipo sólido, con gente con hambre y que sepa sufrir" complementada con jugadores con "experiencia", y que deben de "entender la dificultad y tratar de llegar al final de la mejor manera posible", para lo que será clave el apoyo de la afición.

"No será un paseo, porque hay equipo que estos años lo llevan haciendo bien, muchos rivales directos y no únicamente Bilbao, y a todos hay que respetarles. No será fácil", advirtió Curro Segura.

El director deportivo del club sevillano dijo que "Curro encaja en el perfil" que buscaban, "es trabajador, humilde, abierto", tiene "experiencia en ascensos con Zaragoza y Menorca" y, además, ha abandonado "un banquillo de Euroleague", el de Baskonia, para afrontar esta nueva responsabilidad.

El presidente, Fernando Moral, anunció que Javi Carrasco, que dirigió al equipo en el último tramo de la pasada campaña, seguirá en el cuerpo técnico y reiteró que, "con la unión de todos", harán "un Betis campeón".