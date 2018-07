CCOO advierte de casos de acoso sexual a temporeras en Albacete

Albacete, 12 jul (EFE).- Comisiones Obreras ha advertido hoy que ha habido casos de acoso sexual a temporeras en la provincia de Albacete, que están siendo investigados por la Inspección de Trabajo.

El responsable de CCOO-Industria de Albacete, Juan Cuevas, ha explicado hoy que se ha registrado "algún caso de acoso sexual a temporeras en la provincia" por parte de un intermediario "que sugería a las trabajadoras que o tenían relaciones sexuales con él o no iban a ser llamadas a trabajar".

Según ha dicho Cuevas, "es algo similar a lo que ocurrió en Huelva" y ha comentado que aunque "no es generalizado pero es cierto que se ha dado en Albacete".

Asimismo, ha indicado que estos casos han sido denunciados a través de un buzón de denuncia anónima que habilitó Comisiones Obreras y que tiene ya más de 50 quejas en Albacete, con distintos aspectos.

No obstante, no ha querido dar más detalles de estas situaciones que ya están siendo investigadas por la Inspección de Trabajo "mientras que no se haya determinado con la investigación qué ha sucedido".

Aunque ha pedido que en todos los casos se "vigile" la figura de los intermediarios, "para evitar explotaciones de cualquier tipo entre los temporeros".

Cuevas ha dado a conocer estas situaciones en una rueda de prensa en la que han participado también el responsable de CCOO-Industria de Castilla-La Mancha, Ángel León, y la secretaria provincial de CCOO en Albacete, Carmen Juste, que han presentado la campaña que van a llevar a cabo, visitando explotaciones agrarias, para que los temporeros puedan exponerles posibles incumplimientos de contrato.