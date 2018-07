El argentino Risso busca un nuevo estilo para la próxima edición de "Torpedo"

Gijón, 12 jun (EFE).- El ilustrador argentino Eduardo Risso pondrá todo su empeño en enriquecer el personaje del despiadado asesino a sueldo Luca Torrelli y de su compañero Rascal con un nuevo estilo, para la próxima edición del cómic "Torpedo", creado por el escritor Enrique Sánchez Abullí y un clásico del género en español.

Risso ha reconocido no haber quedado a gusto con el "trabajo correcto" que hizo en la primera edición de "Torpedo 1972", que el pasado año regresó al mercado después de 17 años sin una nueva historia, y ha anunciado que para la próxima buscará crear "otra cosa distinta".

"No quiero verme repetido en Torpedo; el último lo hice al mismo tiempo que otros trabajos y aunque quedo correcto no es de lo que más me gusta y voy a intentar hacer algo mejor", ha dicho hoy en una rueda de prensa en la Semana Negra de Gijón.

Conocido internacionalmente a partir de sus dibujos en "100 balas" publicado en Estados Unidos por Vértigo con guión de Brian Azzrello, Risso ha considerado que le llegó la hora de "hacer un cambio" porque está "cansado" de verse a sí mismo en el estilo de sus obras.

A pesar de haber dibujado a Batman en algunas series escritas también por Azzarello, el artista argentino ha dicho que no le gusta trabajar los personajes de superhéroes, porque no le resultan creíbles.

Ha asegurado que en su momento aceptó el encargo de Batman porque significaba la posibilidad de atraer lectores de esa serie para "100 balas", que ya estaba en el mercado desde 1999.

Risso ha atribuido su poco entusiasmo por los superhéroes a la circunstancia de no haber leído esas historias de cuando era un niño y haber descubierto el género "ya de mayor", lo que hizo que le resultaran inverosímiles.

"Yo no puedo creer en alguien que dispara rayos por los ojos o que es inmortal, porque además estas historias son absolutamente previsibles, se sabe de antemano cómo empiezan y cómo terminan porque el protagonista nunca muere", ha explicado.

El autor, que ha ganado cuatro premios Eisner Awards y el Harvey por mejor artista en dos oportunidades, ha destacado que la novela gráfica "Parque Chas" con guión de Ricardo Barreiro, su obra más conocida en Iberoamérica y Europa, es una metáfora de la historia argentina.

Parque Chas es un barrio de clase medida de Buenos Aires que tiene la particularidad de que sus calles son circulares y es atravesado por una sola avenida que la conecta con el centro de la ciudad, por lo una vez que un automovilista entra en él le cuesta mucho encontrar la salida.

Barreiro y Riso se han valido de esta circunstancia para crear situaciones a partir de un personaje que llega al barrio buscando un alquiler barato y se encuentra en medio de una aventura que oscila entre la realidad y la ficción.

Risso ha dicho haber hecho "Parque Chas" en un momento de "creación y búsqueda" en el que quería pasar del blanco y negro al color y en el que su vida personal se había complicado porque su padre estuvo hospitalizado durante seis meses.

"Dibujar en esas condiciones era un escape hacia otra dimensión y me ayudaba a salir de una realidad agobiante y me sirvió como terapia", ha expresado.

En el año 2010, Risso creó el festival de cómic, dibujos animados, fantasía y ciencia ficción Crack Bang Boom que se celebra anualmente en la ciudad argentina de Rosario, que se ha convertido en uno de los eventos mas importantes del género en Latinoamérica.