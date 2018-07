Anuar : "Queremos consolidarnos en Primera, aunque no será fácil"

Ceuta, 12 jul (EFE).- El centrocampista ceutí Anuar Mohamed Tuhami ha reconocido que en el regreso del Valladolid a Primera el objetivo del club será "consolidarse" en la categoría y que esperan aprovechar la "inercia de victorias" del final de la pasada temporada para comenzar sumando puntos, "aunque no será fácil".

Anuar (1995) se convirtió en la última temporada en uno de los jugadores más utilizados tanto por el gallego Luis César Sampedro como por su sustituto, Sergio González, quien sigue al frente del equipo.

El futbolista ceutí, que está en Valladolid desde los trece años, ha manifestado en una entrevista con EFE que el equipo hará "todo lo necesario" para mantenerse en la categoría "porque el Valladolid es un equipo de Primera y no debe bajar nunca de esta categoría".

Ha resaltado la importancia del arranque liguero al entender que los inicios "son muy importantes", por lo cual esperan seguir la racha de Segunda "y encadenar los máximos puntos posible porque en Primera los puntos del principio se van a necesitar mucho".

El jugador entiende que es un reto complicado pero "muy ilusionante" el dejar al Valladolid "en lo más alto posible, aprender lo máximo en un bonito año donde se puedan celebrar grandes éxitos".

En relación a si puede producir vértigo la Primera División, no disimula que al principio "da respeto" pero también advierte que en el campo son "once contra once y ahí lo que vale es la garra y la entrega para igualar las fuerzas: tengo mucha ilusión porque es el sueño que he buscado desde pequeño", dijo.

Para ello, Anuar espera ganarse un hueco en el equipo, ya que siempre lo ha dado todo y se deja "la piel en cada entrenamiento para que el entrenador vea que está para sumar y que es "un compañero que siempre estará ahí".

A pesar de haber tenido este año "un grupo muy competitivo", lamenta la marcha de varios compañeros que han dejado la plantilla "un poco corta", y se ha centrado en la marcha de Jaime Mata al Getafe, "que ha sido una pieza fundamental porque ha sido el pichichi y era un gran compañero".

Anuar ha valorado que los que se han quedado están "para ayudar" y supuesto que en este mercado de verano el Valladolid se reforzará "para volver hacer un bloque nuevamente competitivo".

El jugador, con contrato en vigor hasta el 30 de junio de 2019, todavía recuerda como "una alegría inmensa" el ascenso a Primera y que todavía cuesta "creerlo porque hasta hace unos meses estábamos en una categoría muy complicada, el equipo no terminaba de carburar bien pero en los últimos partidos cogió la confianza necesaria".

Ha valorado la llegada del entrenador Sergio González al banquillo porque le dio "la motivación necesaria" para creer en el ascenso, algo "muy importante para la ciudad en todos los sentidos ya que la gente se vuelca más", ha resaltado a Efe.

"Sergio vino para los últimos ocho partidos, nos motivó, nos conoce, nos trata de una forma increíble, conoce al jugador y como sacar el máximo rendimiento de cada uno", ha afirmado Anuar, que disfruta de sus últimos días de vacaciones en Ceuta y se incorporará mañana a las filas del conjunto vallisoletano.

Anuar, que ha pasado por todas las categorías inferiores del club pucelano, debutó con el primer equipo del Real Valladolid el 15 de octubre de 2014 en la Copa del Rey ante el Girona con el técnico Rubi y en la Liga Adelante lo hizo el 1 de mayo de 2016 con Alberto López en el banquillo frente al Lugo (1-1) en el José Zorrilla.

El centrocampista, que jugó dos temporadas en el Valladolid Promesas en Segunda B, ha añadido que es un "orgullo" ser el único jugador nacido en Ceuta que milita en la máxima categoría del fútbol español.

"Estar en esa lista reducida es una motivación extra porque dejar a Ceuta en lo más alto y que la gente vea nuestra bandera es un gran orgullo, por eso le pido a los ceutíes que cuando juegue el Valladolid se conviertan en un vallisoletano más", ha añadido.