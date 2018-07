Zhirkov anuncia su retirada de la selección rusa

Moscú, 11 jul (EFE).- El ruso Yuri Zhirkov anunció este miércoles su retirada de la selección nacional después de que Rusia lograra el mejor resultado de su historia en unos Mundiales al alcanzar los cuartos de final.

"Ya no tengo fuerzas para jugar a ese nivel. La última lesión es un aviso más. No queda tiempo para la familia y los niños", dijo Zhirkov, que decidió no volver a vestir la camiseta nacional pese a que era fijo en la banda izquierda para el seleccionador ruso, Stanislav Cherchésov.

Debido a una lesión no jugó contra España en los octavos de final del Mundial, y tampoco pudo ser de la partida ante los croatas en los cuartos. Con la selección también alcanzó las semifinales en la Eurocopa de 2008, donde Rusia cayó ante España (0-3).

También disputó con el equipo eslavo la Eurocopa de 2012 y el Mundial de Brasil, torneos en los que los rusos fueron apeados en la primera fase, pero ya no fue convocado para la Eurocopa de Francia.

Una vez Cherchésov asumió el cargo hace dos años le convocó para la Copa Confederaciones, competición en la que fue el mejor de su equipo.

Debutó con la selección en 2005, justo el año en que se alzó con la Copa de la UEFA con el CSKA Moscú, club que abandonaría en 2009 con destino al Chelsea inglés, donde ganó la liga esa misma temporada.

Ahora, Zhirkov, de 34 años, milita desde hace dos temporadas en el Zenit San Petersburgo tras jugar en el Anzhí y en el Dinamo Moscú.