Trabajadores de FIAT protestan por el fichaje de Cristiano y anuncian huelga

Roma, 11 jul (EFE).- Los trabajadores de la fábrica de Melfi (sur de Italia) del grupo Fiat Chrysler Automobiles (FCA), propiedad de la familia Agnelli, convocaron este miércoles una huelga para protestar por el gasto del fichaje del portugués Cristiano Ronaldo por parte del Juventus.

La familia Agnelli, que también es dueña del Juventus, anunció el martes la incorporación de Ronaldo, por el que pagará 112 millones de euros al Real Madrid, y al que ofreció un contrato de cuatro años a cambio de 31 millones de euros netos anuales.

Ante esta operación de mercado el sindicato USB (Unión Sindical de Base) anunció que los trabajadores de Melfi comenzarán una huelga del 15 al 17 de julio.

"Es inaceptable que mientras la compañía sigue pidiendo a los trabajadores de FCA y CNHI (otra empresa perteneciente a la familia Agnelli) enormes sacrificios a nivel económico, la misma decida gastar cientos de millones para el fichaje de un futbolista", explicó.

"¿Es correcto todo esto? ¿Es normal que una sola persona gane millones y miles de familias no lleguen a mitad del mes? Somos todos trabajadores del mismo dueño, pero nunca como en este momento de enorme dificultad social esta diferencia de trato no puede y no debe ser aceptada", agrega.

Los trabajadores de la fábrica de Melfi llevan ya mucho tiempo protestando por trabajar en condiciones que consideran insostenibles y con ritmos exagerados.

El pasado abril, USB publicó un comunicado en el que lamentaba el hecho de que los trabajadores FCA de Melfi tuvieran que llevar unas "prendas robotizadas" para hacer frente a una "posición de trabajo evidentemente insostenible".

El Juventus cerró el martes el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano, al superar de 22 millones el anterior récord, que también pertenecía a los turineses, cuando en 2016 incorporó al argentino Gonzalo Higuaín por 90 millones de euros.

Esta operación requerirá un gasto total de unos 350 millones de euros para el Juventus, entre el pago al Real Madrid y el sueldo de Ronaldo, que en bruto costará cerca de 60 millones de euros al año a los "bianconeri".