Petición unánime en Galicia al Gobierno para que reclame el Pazo de Meirás

Santiago de Compostela, 11 jul (EFE).- El Parlamento de Galicia ha aprobado hoy por unanimidad instar a la Xunta a que envíe al Gobierno los informes pertinentes para iniciar la reclamación por vía judicial del Pazo de Meirás, en manos de la familia Franco.

La iniciativa, una proposición no de ley transaccionada, ha sido aprobada después de la publicación del informe elaborado por el comité de expertos designado por la Xunta, a petición del Parlamento, para abordar las posibles vías para reclamar este inmueble.

En su informe, este grupo dictaminó que en ningún momento el pazo dejó de pertenecer al patrimonio público al haber sido usado como residencia oficial del dictador o como sede de varios consejos de ministros durante el franquismo.

Esta propuesta ha salido adelante tras semanas de debate entre todas las fuerzas parlamentarias gallegas, que finalmente han consensuado que el Estado dé inicio a esta reclamación por vía judicial, a la que se sumará el propio Gobierno gallego en el momento procesal oportuno.

De igual forma, el texto que será remitido a la Administración central incluye también un reconocimiento expreso del trabajo llevado a cabo por las distintas asociaciones que han colaborado en este proceso, como la Junta pro-devolución del Pazo de Meirás conformada a instancias de la Diputación Provincial de A Coruña o el Ayuntamiento de Sada.

Adicionalmente, el PPdeG ha accedido a incorporar al texto un último apartado en el que se expresa la voluntad del Parlamento gallego de que la recuperación del pazo no suponga ningún nuevo coste para el pueblo de Galicia, tal y como demandaba la oposición, que en sus distintas exposiciones ha rechazado de plano cualquier tipo de compensación para los Franco por la devolución del inmueble.

No obstante, los grupos parlamentarios sí han discrepado durante el debate de esta mañana en otros puntos que, finalmente, no han sido incluidos en la iniciativa que ahora será trasladada a la Administración central del Estado.

Así pues, de la iniciativa paralela presentada por el BNG se ha quedado fuera un punto en el que se solicitaba el apoyo expreso del Parlamento de Galicia para los militantes nacionalistas, hoy presentes en el debate, agrupados en el colectivo "Los 19 de Meirás" y encausados por una toma simbólica del pazo durante el pasado agosto, por la que la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) y los herederos del dictador han presentado una demanda en la que piden penas de hasta 13 años de cárcel para cada uno de ellos.

Según el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, el caso del asalto del pazo se encuentra "sub iudice" y es preferible que el Legislativo no interceda, pero, en cualquier caso, ha querido aclararle a la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que el PP "apoya y está con los que fueron al Pazo de Meirás y no con la familia Franco".

Esta ha sido la postura esgrimida por el representante del PPdeG, que ha querido priorizar el consenso durante este debate, algo que -ha afirmado- "implica generosidad" y cesiones a cargo de todos los grupos.

Además, la organización nacionalista exigía una condena expresa de esta denuncia, así como el inicio de los trámites para la ilegalización de la FNFF por hacer "apología del genocidio fascista, de la dictadura y del dictador".

El último punto en el que no ha habido acuerdo ha sido el del uso que se le dará al pazo si resulta devuelto a patrimonio público, ya que el PPdeG opina que esto supone "poner el carro antes que los bueyes" y que será debatido en el momento oportuno si finalmente el inmueble vuelve a manos públicas.

Colectivos relacionadas con distintas actividades en torno a la memoria histórica, como la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, han manifestado su satisfacción con el acuerdo unánime alcanzado esta mañana en sede parlamentaria, que demuestra una buena "salud democrática".

Con la aprobación de esta iniciativa, ahora corresponde al Ejecutivo encabezado por Pedro Sánchez iniciar los trámites convenientes, en base a los informes remitidos, para la reclamación del Pazo de Meirás por vía judicial para su retorno a dominio público.