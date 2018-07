Netanyahu dice a interrogadores que no recibió cobertura favorable de Walla

Jerusalén, 11 jul (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo en el interrogatorio policial al que fue sometido ayer por el caso Bezeq que su familia no recibió cobertura favorable, mientras que el accionista mayoritario de esta empresa aseguró lo contrario, informan hoy medios del país.

"¿Mi mujer tuvo una cobertura favorable? Si el 75 por ciento de los artículos son contra ella...", observó Netanyahu a la Policía, según la filtración recogida hoy por el diario Yediot Aharonot.

El interrogatorio, que duró casi cinco horas, se centró en el Caso 4.000, en el que se sospecha que el jefe de Gobierno pidió al magnate de las telecomunicaciones y accionista mayoritario de Bezeq, Shaul Elovitch, una cobertura favorable en su plataforma de contenido informativo Walla a cambio de beneficios en materia de regulación.

En aquella época Netanyahu servía también como ministro de Comunicaciones.

Los investigadores mostraron al primer ministro declaraciones efectuadas por Nir Hefetz, testigo del Estado en el caso y antigua mano derecha de Netanyahu, en las que lo implica de modo directo en el soborno a Elovitch.

Netanyahu llegó pertrechado al interrogatorio con varios documentos que incluían artículos de Walla y detalles financieros de su época como ministro de Comunicaciones, para demostrar que su esposa sale perjudicada en los contenidos de la web de noticias y que él no favoreció a la empresa.

La Policía sospecha que Bezeq recibió beneficios por valor de mil millones de shékels (234.257.000 euros) del Ministerio de Comunicaciones a cambio de una cobertura positiva por parte de Walla.

Mientras el mandatario israelí era interrogado en su residencia, Elovitch lo era en las oficinas de la Unidad de Delincuencia Económica Nacional, en la ciudad de Lod.

Y según recogió hoy el Canal 10 de noticias, Elovitch admitió que en ocasiones había llamado al director de Walla, Ilan Yeoshua, para que modificara el contenido de sus artículos, aunque lo hizo sin esperar contraprestación de Netanyahu.

"No podía ignorar los pedidos de Sara Netanyahu (esposa del primer ministro) ni del resto de la familia Netanyahu. No quería enfadar al primer ministro", argumentó.

"Pero no esperaba recibir ningún favor a cambio. No hablé con Netanyahu sobre beneficios regulatorios y no había acuerdo de soborno", aseguró Elovitch, según el Canal 10.