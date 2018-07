Nadie quiere estrellarse contra el Muro

Quimper , 11 jul .- La sexta etapa de la 105 edición del Tour, que se disputa este jueves, llega a un final complicado y exigente como el Muro de Bretaña, una ascensión de dos kilómetros en la que ninguno de los que quieren hacerse con el maillot amarillo en París quiere estrellarse.

El Muro de Bretaña, con rampas entre el 10,1 y el 9,5 por ciento en su primer kilómetro no hará perder el Tour a ninguno de los catalogados como favoritos pero podría mostrar alguna de sus debilidades.

La ascensión de la localidad de Guerlédan únicamente ha aparecido en dos ocasiones en la historia de la carrera gala, en 2011 con triunfo del australiano Cadel Evans y en 2015 en el que se impuso el francés Alexis Vuillermoz.

En su estreno oficial con victoria de Evans en sus rampas lo hizo por todo lo grande, ya que el australiano derrotó en una dura pugna al español Alberto Contador y además terminó imponiéndose en aquella edición.

Cuatro años después Vuillermoz provocó con un ataque dentro del último kilómetro la gran sorpresa derrotando al irlandés Dan Martin (Quick Step) y al español Alejandro Valverde (Movistar), quienes hoy han sido sexto y cuarto respectivamente.

Dada la exigencia de la ascensión final, no parece probable que el eslovaco Peter Sagan (Bora Hansgrohe) dé un nuevo golpe de autoridad y logre derrotar a hombres como el francés Julien Alaphilippe (Quick Step), o los citados Valverde y Martin, así como algunos de los aspirantes a la general que podrían dejarse ver entre las primeras posiciones de la cabeza y si se les pone a tiro nadie puede descartarlos para hacerse con la victoria parcial.

Entre los favoritos que podrían aspirar a ganar podrían estar desde el británico Chris Froome (Sky), el italiano Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), el colombiano Nairo Quintana (Movistar) o el australiano Richie Porte (BMC), entre otros.

El trío de líderes del Movistar, que se mantiene inalterable al menos hasta que se supere el domingo el pavés de Roubaix, tienen claro que de nuevo el objetivo en esta rampa será el no verse sorprendidos y como mínimo parar el reloj con el mismo tiempo que los mejores.

Alejandro Valverde ya ha demostrado en Quimper, una llegada bastante más complicada por la estrechez de la carretera que el muro bretón, que con una buena colocación puede tener opciones de hacerse con la victoria.

"Las sensaciones son buenas y me encuentro bien. He entrado muy atrás y he tenido que remontar", ha manifestado tras la rampa final de un kilómetro en Quimper, por lo que se le debe incluir entre los máximos favoritos a sumar la victoria.

El murciano, que cuenta con cuatro triunfos de etapa en el Tour y ha superado ampliamente el centenar a lo largo de su carrera deportiva y está a una de alcanzar las 120, podría hacerse con ella a lo grande en la Grande Boucle.

Por su parte el colombiano Nairo Quintana ha recordado que ya subió este muro en 2015 y lo hizo "bien", por lo que su objetivo será estar "bien ubicado al comienzo de la subida en las primeras posiciones".

El alavés Mikel Landa está a la espera de que lleguen las grandes cumbres alpinas y pirenaicas las dos próximas semanas, pero para ello deberá ir superando sin contratiempos todos y cada uno de los obstáculos de estas nueve primeras jornadas.

Landa no se encuentra del todo a gusto "en los finales explosivos" porque "no es lo que mejor me va y a que me van más las subidas largas.

No obstante está convencido de que el desgaste de estos primeros cinco días puede cobrarse alguna víctima por lo que intentará estar "por delante con los mejores y a ver si hay alguna diferencia" porque en estos momentos "me encuentro bien".