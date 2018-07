Mendia asevera que el acuerdo PNV-Bildu nunca se pondrá en práctica

Bilbao, 11 jul (EFE).- La secretaria del PSE-EE, Idoia Mendia, ha aseverado hoy que el texto para la reforma del Estatuto de Gernika acordado entre el PNV y EH Bildu "no va a llevarse nunca a la práctica" porque "los socialistas no consentiremos que se anule la pluralidad" que existe en la sociedad vasca.

La dirigente socialista ha hecho esta afirmación durante su intervención ante el Comité Nacional de los socialistas vascos celebrado hoy en Bilbao para iniciar el proceso interno de primarias para las elecciones forales y locales del próximo año.

La líder del PSE-EE ha considerado que el acuerdo alcanzado entre el PNV y EH Bildu en la Ponencia para la reforma del Estatuto de Gernika, diseña "un país para nacionalistas, donde se abra la puerta a diferenciarnos cada día más".

Tras subrayar que eso es algo que "no va a ocurrir; no va a pasar; no va a suceder" ha precisado que sus autores "saben perfectamente que un texto de ese tipo puede servir a algunos para justificarse ante los suyos, pero no va a llevarse nunca a la práctica".

Frente a ese país "diseñado para nacionalistas" que supone el proyecto de reforma del Estatuto de PNV y EH Bildu, Mendia ha mantenido que los socialistas ofrecen un acuerdo que "sume fuerzas entre distintas formas de sentir el país, que ensanche derechos y consensos y que subraye lo mucho que nos une".

"Defendemos sin matices una Euskadi mestiza y solidaria, donde las normas nos den plena seguridad a todos para ejercer nuestros derechos, y donde la lealtad y la cooperación sustituyan al victimismo y el sectarismo", ha remarcado.