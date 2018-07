Landa: "El mayor mérito es el trabajo de los compañeros"

Quimper , 11 jul .- El español Mikel Landa (Movistar) no tuvo problemas para entrar en el grupo de los favoritos a la victoria en la quinta etapa del Tour de Francia, y agradeció el trabajo de sus compañeros de equipo, que son "los que tienen el mayor mérito".

"Vamos a por todas en este Tour y este final le iba bastante bien a Alejandro Valverde y ha intentado luchar por la victoria de etapa", explicó Landa nada más concluir la etapa en Quimper.

El alavés comentó que un final explosivo como el de esta quinta etapa "no es lo que mejor" le va, porque se encuentra "mejor en las subidas largas". "Pero al final me he encontrado bien", agregó.

En un pequeño balance de estas cinco primeras etapas, Landa dijo: "Hemos ido salvando los días, salvo el percance del primer día con Nairo Quintana".

"Hasta ahora estamos salvando bastante bien todos los días, aunque tocó perder algo de tiempo el primer día", recordó.

También insistió en que en Movistar siguen estando como líderes Valverde, Quintana y él mismo. "Corremos todos por el mismo equipo y no va a cambiar", señaló.

Sobre la etapa de este jueves, con final en el Muro de Bretaña, Landa cree que es posible que se produzca "alguna diferencia entre los mejores" y que espera "estar por delante".