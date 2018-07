Juez archiva causa a periodista pero le afea difusión movimientos policía 1-O

Barcelona, 11 jul (EFE).- Una juez ha archivado la causa a la periodista Mònica Terribas por difundir en antena los movimientos de vehículos de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en Cataluña en operativos contra el 1-O, aunque le ha recriminado el riesgo que causó con su conducta éticamente "irresponsable".

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 14 de Barcelona acuerda el sobreseimiento provisional de la causa abierta a Terribas, conductora de "El Matí de Catalunya Ràdio" en la radio pública catalana, a raíz de una denuncia interpuesta por la Unión de Oficiales de la Guardia Civil por desórdenes públicos.

La juez expone en su escrito que el 22 de septiembre de 2017, en el marco de varias operaciones policiales contra el 1-O, Terribas pidió a los oyentes, en especial a taxistas y transportistas, que llamasen a su programa para informar de todos los movimientos y ubicación de vehículos policiales de la Guardia Civil y la Policía Nacional para proceder a difundir su localización.

"La comisión de esa conducta generadora de riesgo para la población por la amplia difusión de que goza el mensaje emitido a través de una cadena a radio, si bien es contraria a la ética profesional de la investigada, por sí misma no es constitutiva de delito, porque no tiene encaje concreto en ninguno de los tipos previstos en el Código Penal", razona la juez.

Según el auto, tras recibir varias llamadas de oyentes, Terribas difundió en antena detalles sobre el número y el tipo de vehículos policiales identificados y su ubicación concreta en tiempo real.

"Esta conducta generó una situación de riesgo para la actuación de los diferentes dispositivos especiales, así como para las tareas que realizaban los agentes que circulaban en los vehículos policiales identificados", apunta.

Para la juez, no se debe olvidar que entre las funciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado figuran la persecución de todo tipo de delitos, "siendo especialmente relevante la función que dichos cuerpos tienen en operativos antiterroristas y contra el crimen organizado", en un momento en que España se encuentra en nivel 4 de alerta antiterrorista.

La juez resalta que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil tienen en Cataluña "competencias mucho más amplias que las relacionadas con las actuaciones del 1-O".

También subraya la juez que Terribas detalló la existencia de vehículos policiales frente al Hotel Travé de Figueres (Girona), donde en días posteriores "se produjeron escraches que provocaron que los agentes alojados allí tuvieran que abandonarlo".

No obstante, la juez concluye que no existen elementos que permitan establecer una "relación directa" entre la conducta de la periodista y las protestas ocurridas en dependencias policiales el 22 de septiembre ni con los escraches en el hotel de Figueres en días posteriores, por lo que acuerda el archivo provisional de la causa por no resultar "suficientemente justificada" la comisión del delito.