Jony Rodríguez: Al Alavés no le costó mucho convencerme

Vitoria, 11 jul (EFE).- El nuevo jugador del Deportivo Alavés Jonathan Rodríguez "Jony" ha manifestado este miércoles que al club albiazul "no le costó mucho" convencerle porque todo lo que le plantearon le gustaba.

El futbolista asturiano, que llega al equipo vitoriano en calidad de cedido por parte del Málaga por una temporada, ha indicado durante la rueda de presentación como nuevo jugador que cuando volvió al Sporting de Gijón en enero lo hizo "con la intención de volver a recuperar sensaciones" y sentirse futbolista, un objetivo que consiguió.

Ha reconocido que en Gijón estaba en su casa y no quería tomar ninguna decisión hasta conocer si el plantel rojiblanco conseguía el ascenso a Primera División, algo que finalmente no se cumplió.

"Sergio (Fernández) me demostró su interés en todo momento, me llamó a menudo y me hizo sentir importante en este proyecto", ha reconocido un convencido Jony, que espera ayudar a su nuevo equipo "de la manera que sea".

Ha explicado que "todo jugador necesita confianza y oportunidades para intentar mostrar su nivel y el año pasado en Málaga se juntaron la falta de oportunidades y que el equipo no arrancaba", lo que derivo en una situación complicada en la que fue "difícil seguir adelante".

"Di un paso atrás para dar dos hacia adelante, me ha salido bien y estoy con muchas ganas", ha añadido el extremo, que ha apuntado que su paisano Abelardo Fernández ha tenido "mucha culpa" de que esté en Vitoria porque le conoce, sabe cómo apretarle y cuándo darle una palmada en la espalda.

Rodríguez, de 27 años, vestirá el dorsal 23 y ha destacado que en su primer año en Primera División con el Sporting hizo "muy buena temporada" y cumplió los objetivos, por eso le queda la espina de que en Málaga no pudo hacer eso.

"En Málaga vi la cara fea de este deporte y me ha servido para madurar y seguir creciendo", ha finalizado.

Jony ha estado acompañado por el director deportivo del Alavés, Sergio Fernández, quien ha admitido que el asturiano era "uno de los principales objetivos marcados de cara a reforzar la plantilla" de la temporada 2018-19 y ha agradecido su colaboración tanto al futbolista, a su agencia de representación como al Málaga.

"Va a aportar viveza al banda izquierda, es un jugador vertical con capacidad para desbordar y eliminar rivales y tiene capacidad de generar a su alrededor situaciones de gol y beneficio para el compañero", ha subrayado el técnico.