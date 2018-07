John Cleese, decepcionado con el Reino Unido y el "brexit", se muda al Caribe

Londres, 11 jul (EFE).- El que fuera integrante del grupo cómico Monty Python John Cleese esta decepcionado con el "brexit", con el Reino Unido y con los medios de comunicación, motivos por los que se mudará a una isla del Caribe en noviembre, según adelantó en un programa de la BBC.

El humorista aseguró que ya está "haciendo planes" para irse del Reino Unido en noviembre ya que está "muy decepcionado" con "muchas cosas" de su país.

Su "pelea particular" es con los periódicos y mencionó su implicación para conseguir una reforma en la prensa después de las escuchas ilegales de News of the World en 2011. Pero las propuestas para regular los medios legislativamente fueron rechazadas por "gobiernos de derechas", explicó.

Esa fue la primera razón que le llevó a pensar en mudarse a otro lugar, a la que posteriormente se unió "el nivel de debate" que hubo alrededor del "brexit" -el referéndum celebrado en junio de 2016 sobre la salida del país de la UE-.

Cleese calificó el "brexit" de horrible y aseguró que el debate generado fue "desesperante".

En su opinión ha habido "mentiras espantosas" por parte de la derecha sobre temas como el dinero que llegaría al servicio nacional de salud -NHS, en sus siglas en inglés- así como las "habituales tácticas del miedo" durante toda la campaña.

Inquirido sobre qué habrían votado en el referéndum del "brexit" los seguidores de los Monty Python -el grupo cómico inglés que comenzó con una serie en la BBC a finales de los 60-, el actor respondió que no sabía.

"Sí que sé que Monty Python es más popular en América que aquí (...), porque la BBC no lo ha programado en los últimos 17 años para no tener que compararlo con la comedia moderna", aseveró, al tiempo que dio a entender que no se pueden considerar programas de humor los que actualmente emite la cadena británica.

Sobre las diferencias entre el sentido del humor británico y el estadounidense, el intérprete opinó que en el medio oeste y el sur de EE.UU. "los votantes de George W. Bush -presidente entre 2001 y 2009-, básicamente" no tienen "sentido de la ironía".

"Parece que dices que son un poco más estúpidos", matizó la presentadora, a lo que el inglés contestó que "sí", aunque precisó que "poco imaginativos" sería una descripción más precisa.

Y sobre su mudanza al caribe, avanzó que su deseo es asentarse en Nieves, "una de las islas más bonitas donde nunca he estado".

"La relación entre las razas es magnífica, la gente es muy amable, el sistema de educación es el antiguo británico, los niños y adultos están muy bien educados", indicó sobre la que será su nueva casa a partir de noviembre.