Iceta: "Las resoluciones judiciales no se votan en los parlamentos"

Girona, 11 jul (EFE).- El líder del PSC, Miquel Iceta, ha dicho hoy que "las resoluciones judiciales no se votan en los parlamentos", después de que los partidos independentistas pretendan votar en el pleno de la Cámara si se debe suspender a los diputados soberanistas suspendidos como cargo público por el Tribunal Supremo.

"Las decisiones judiciales hay que respetarlas", ha señalado Iceta durante una visita a Girona, donde ha insistido en la necesidad de respetar la separación de poderes y ha asegurado que su partido no se sumará "a ningún frente contra un poder".

Iceta ha destacado que la decisión ayer del juez del Supremo Pablo Llarena de suspender de cargo público a los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva, así como al expresidente Carles Puigdemont, todos ellos juzgados por rebelión, no altera las mayorías parlamentarias, ya que el juez "no está diciendo cómo debe estar compuesta la Cámara".

Miquel Iceta ha subrayado que la decisión del Tribunal Supremo afecta a algunos disputados, "pero no altera nada, porque las listas pueden correr" y cada formación sustituir a ese representante por otro.

De todos modos, Iceta espera para pronunciarse en firme a ver "qué comunicación concreta hace el juez al Parlament de Cataluña", a que la analice la Mesa y a recibir un informe jurídico, pero ha insistido en que, en todo caso, "no se votan las resoluciones judiciales en los parlamentos".

Sobre las manifestaciones del líder del PPC, Xavier García Albiol, que considera que el Gobierno podría intentar "presionar" a la Justicia y a la Fiscal General del Estado para favorecer a los políticos independentistas en prisión, el socialista ha sido tajante: "Seguro que es mentira".

En su opinión, "lo que está haciendo este Gobierno en todos los terrenos es cumplir estrictamente la ley", y ha asegurado que "no es cierto que haya un trato de favor".

"Hay quien quiere ver fantasmas donde no los hay y evitar que cualquier diálogo pueda fructificar presentándolo como una compraventa de favores", ha añadido.

En cuanto a la llegada a cárceles de Cataluña de los últimos políticos independentistas presos, Iceta ha confirmado que mantiene su decisión de no visitarlos, algo que haría "encantado" si no se hiciese público, para no hacer un "gesto" que se interprete de "apoyo a personas que cometieron graves errores".

El líder socialista ha evitado profundizar sobre la petición de traslado de una treintena de profesores del instituto El Palau de Sant Andreu de la Barca (Barcelona), entre ellos ocho de los nueve maestros de ese centro denunciados tras el 1-O, y sólo ha expresado su convencimiento en que la Generalitat dará "la respuesta adecuada"

Iceta, que hoy se reúne con empresarios y agentes sociales de Girona, donde ha recordado que los socialistas gobernaron y "dejaron marca en la memoria de los vecinos", ha expresado asimismo su confianza en que los datos positivos que otorgan las últimas encuestas al PSOE se reflejen también en el PSC.