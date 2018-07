El Govern anuncia que impulsará una nueva ley de memoria histórica

Barcelona, 11 jul (EFE).- La consellera de Justicia, Ester Capella, ha anunciado hoy que el Govern impulsará una nueva ley de memoria histórica que cumpla con "los principios de la Justicia transicional", que "armonice el corpus legal existente" y que "vaya más allá del derecho a la reparación".

Así lo ha anunciado Capella en su primera comparecencia ante la comisión de Justicia del Parlament, en la que ha indicado que el contenido de la misma se detallará en fechas próximas y donde ha aseverado: "Un pueblo sin memoria es un pueblo que no se conoce a sí mismo. Y donde no hay memoria, no hay Justicia".

El proyecto de ley que presentará su Departamento, ha explicado, buscará "establecer una definición clara y amplia del concepto de víctima"; la creación de una "comisión de la verdad" que permita esclarecer los crímenes de lesa humanidad; y el reconocimiento de colectivos olvidados -como las mujeres, personas LGTBI o los bebés robados-, ha apuntado.

También deberá impulsar el fomento de la investigación científica sobre la Guerra Civil y "la eliminación de simbología franquista de todo tipo" del espacio público.