Djokovic: "Creo que estoy cerca del nivel del pasado"

Londres, 11 jul (EFE).- El serbio Novak Djokovic admitió este miércoles, tras conseguir la clasificación para las semifinales de Wimbledon, que está "cerca" de igualar el nivel que tuvo en el pasado.

"Si tuviera que comparar este partido con el nivel de tenis de otros años, diría que estoy bastante cerca. Es difícil copiar algo. No es algo que me guste, prefiero recrearlo. Creo que como todo en la vida, estamos evolucionando. Soy una persona diferente, un jugador diferente hoy", explicó.

"Me gusta mi nivel de tenis ahora. Creo que tal y como he jugado me merezco estar en semifinales. No quiero parar aquí", añadió.

El serbio, tras caer de manera sorprendente en Roland Garros, llegó a insinuar que podría saltarse la gira de hierba, pero, en su lugar, llegó a la final en Queen's y ya está en semifinales de Wimbledon.

"No estoy pensando en si soy un tapado o un favorito. Sólo disfruto del momento. Estoy encantado con la manera en la que he jugado en esta gira de hierba", reconoció.

Preguntado sobre el reloj que mide el tiempo empleado para sacar y que se implantará en el próximo US Open, el de Belgrado afirmó que no cree que sea algo que no le gusta.

"Creo que es bueno tener un reloj que controle el calentamiento y el tiempo de saltar a la pista. Creo que es un poco estresante cuando el juez de silla te lo está recordando cada momento. No me gusta el reloj en el saque. El US Open lo va a introducir sin consultar a los jugadores, no es algo bueno ni justo", puntualizó.