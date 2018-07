Defensor cree que en España no se estimulan las peticiones de asilo

Ceuta, 11 jul (EFE).- El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha lamentado hoy que en España no se "estimulan" las peticiones de asilo, sobre todo en Ceuta y en Melilla, ciudades en las que los solicitantes no pueden circular "en libertad" al no tener permitido viajar a la península.

En una rueda de prensa en Ceuta, el Defensor del Pueblo ha dicho que "los estímulos para solicitar asilo no son muy elevados, ya que no se les facilita irse a la península".

Fernández Marugán ha recordado que ha recomendado que se instauren visados humanitarios en los consulados españoles "porque hay casos como la oficina de asilo de Ceuta que no registra ninguna petición de inmigrantes subsaharianos".

También ha criticado las devoluciones en caliente de inmigrantes en el vallado fronterizo y ha remarcado que exigirían "un procedimiento, por lo que hay que garantizar un trato justo y la seguridad de los inmigrantes, por lo que confío en que las autoridades europeas judiciales puedan cambiar el enfoque de España en este sentido".

Fernández Marugán ha añadido que la visita iniciada hoy a la ciudad es "menos administrativa" al tener previsto mantener una reunión con cinco asociaciones que trabajan con los inmigrantes para conocer su punto de vista sobre la situación actual.

El Defensor recorrerá el perímetro fronterizo con Marruecos y visitar el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).