La CNMV avisa sobre nueve empresas no autorizadas para captar inversiones

Madrid, 11 jul (EFE).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado hoy una advertencia sobre nueve empresas de Reino Unido e Italia que no tienen permiso para captar inversiones en el mercado español.

En un comunicado remitido hoy, el supervisor español explica que las empresas británicas son Preussen Wealth Management, Cooper&Sloane Associates o Cooper and Sloane, Easy Daily Loans, Cash Plus Xpress, Coreserv Financial Services y sus respectivas páginas web, según la advertencia recibida desde la FCA británica.

Asimismo, la CONSOB italiana avisa que los "chiringuitos" financieros de ese país son Solid Capital Ltd o Vortex Capital, Markettm Ltd o Global Services o FT Global o Lordos Enterprise y Rbinary Limited, así como los sitios web markettm.com y rbinary.com.

Estos avisos de reguladores extranjeros de ámbito europeo se pueden consultar en la web de la CNMV, que también ofrece un buscador de entidades advertidas.

Con el fin de mejorar la protección de los inversores y dada la creciente internacionalización de los mercados de valores, la CNMV publica puntualmente estos anuncios en su página de internet, en el apartado "advertencias".