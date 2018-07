China otorga a Lleida.net la patente para certificar correos electrónicos

Madrid, 11 jul (EFE).- La Agencia Estatal de Propiedad Intelectual de China ha otorgado a Lleida.net la patente para su sistema de recepción certificada de correos electrónicos por un periodo de 20 años.

Este sistema se denomina "Method for recording and certifiying the reception of e-mail", según ha informado hoy la compañía en nota de prensa.

Esta concesión de patentes supone la tercera de esta compañía en China en métodos de certificación, contratación y notificaciones electrónicas y el número 76 de las que tiene concedidas para estos servicios a nivel mundial.

En este momento, Lleida.net cuenta con patentes concedidas en países como Estados Unidos, Taiwán, Japón, Colombia, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, el Consejo de Cooperación del Golfo (que aúna a Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) o los países de la Unión Europea

Lleida.net ha registrado un incremento en el precio de la acción del 62,69 % desde que comenzó el 2018, hasta llegar a cotizar a 1,09 euros por título.

La capitalización actual de la empresa supera los 17,49 millones de euros.

Lleida.Net facturó el año pasado 9,9 millones de euros, un 23 % más que durante el ejercicio anterior, siendo el 2017 el primer año en el que la entidad registró beneficios.