Borja Iglesias: "No vengo a ser el nuevo Gerard, sino a ser Borja Iglesias"

Cornellà de Llobregat , 11 jul .- El delantero Borja Iglesias ha sido presentado este mediodía como nuevo futbolista del Espanyol, en el RCDE Stadium, y ha asegurado que no llega para ser "el nuevo Gerard Moreno (máximo goleador la pasada temporada) sino para ser Borja Iglesias y hacerlo lo mejor posible".

El jugador ha destacado que fue muy sencillo decantarse por el Espanyol pese a tener otras propuestas: "Desde que se me planteó el proyecto, no tenía ninguna duda. Vengo a un club histórico, que lleva mucho tiempo en Primera división y para mí era el escenario ideal".

Borja Iglesias aterriza en el Espanyol como el fichaje más caro de la historia del club, diez millones de euros. "Es algo que te hace sentir orgulloso, porque el club ha hecho un gran esfuerzo. Me siento reforzado por la confianza que han depositado en mí. Vengo a aportar", ha aseverado.

El atacante blanquiazul ha mantenido que el salto a Primera división no le inquieta: "Me asustaba más jugar en campos de Segunda B, ahora es todo más bonito y no tengo que tener miedo".

El delantero ya ha mantenido alguna conversación con Rubi "varias veces y me ha transmitido su confianza". El jugador ha ensalzado el trabajo del preparador en el Huesca. "Lo ha hecho muy bien y estoy contento de que esté aquí", ha dicho.

Por otra parte, el director general deportivo, Óscar Perarnau, ha valorado el fichaje de Borja Iglesias: "Todos coincidíamos en que tiene potencial y margen de mejora. Queríamos un goleador y el entrenador ha visto con buenos ojos su incorporación. Le ayudaremos para que crezca".