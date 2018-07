Santamaría defiende que el consenso no está reñido con las reglas del juego

Ceuta, 10 jul (EFE).- La candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reclamado hoy una lista única para el próximo congreso de los días 20 y 21 de julio, y ha señalado que el consenso con el otro candidato, Pablo Casado, "no está reñido con las reglas del juego".

Sáenz de Santamaría, que ha participado en un acto con simpatizantes y militantes del partido, acompañada por Javier Arenas y Fátima Báñez, ha explicado que llamó el domingo por la tarde a Casado, le pidió que se vieran para "hacer un diagnóstico de la situación, de lo que es mejor para el partido", pero él no estaba el lunes.

"Creo que a partir de esta tarde podremos concretar para sentarnos con tiempo y analizar lo que cada uno ve que es mejor para nuestro partido", ha agregado.

Ha opinado que los militantes y los compromisarios les están pidiendo unidad, ante lo que ha añadido: "Cuanto más unidos estemos más fuerte será el partido y me gustaría trabajar por eso".

Preguntada por si eso sería ir contra las normas establecidas por el PP, ha dicho que "acuerdos se pueden trabajar siempre, una cosa son las reglas del juego y otra una lista de consenso".

Ha añadido que ha sido la candidata más votada por los afiliados "la única que ha superado los 20.000 votos, las reglas son las que son y el otro candidato tiene todo el derecho del mundo a seguir otro camino".

En su opinión, el consenso "no está reñido con las reglas del juego" porque si se hace una lista de consenso estarán "cumpliendo con el buen fin de la unidad de nuestro partido que es por el que yo quiero trabajar".

Sobre unas declaraciones de Esperanza Aguirre refiriéndose a ella como "esa señora", al ser preguntada sobre si tiene alguna rencilla con la expresidenta madrileña, Soraya ha respondido que ella misma esta mañana ha utilizado también esa expresión con María Dolores de Cospedal.

"Esta mañana he utilizado esa expresión de señora con Dolores de Cospedal, es decir, he tratado también a Dolores y a mí misma como señoras, no lo he oído pero lo interpreto así", ha manifestado.