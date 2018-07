Raúl García está "a plena disposición" tras la corrección de su leve arritmia

Lezama , 10 jul .- El jugador Raúl García se encuentra "a plena disposición" del cuerpo técnico del Athletic Club después de la corrección de su leve arritmia cardíaca que se le realizó el pasado 7 de mayo, según confirmó el jefe de los servicios médicos de la entidad rojiblanca, Josean Lekue.

El doctor Lekue comentó que los dos meses posteriores a la intervención, "durante los cuales había que mantener precauciones", transcurrieron "con normalidad" por lo que está disponible para Eduardo Berizzo y en estos primeros días de la pretemporada trabaja el mismo ritmo que sus compañeros.

El médico añadió que, aunque "en biología no existe un cien por cien" de certeza en los diagnósticos, el porcentaje de curación tras este tipo de correcciones "es muy elevado, por encima del 80%". "No podemos decir que no volverá a ocurrir, pero somos muy optimistas", añadió.

Sobre otros nombres propios que abordó Lekue en su habitual comparecencia a comienzo de cada pretemporada para valorar el estado físico de la plantilla, y al igual que a pasada campaña, valoró que el caso de Aritz Aduriz, que cumplirá 38 años el próximo mes de febrero, "supone un reto" a nivel médico.

"Sus niveles de rendimiento siguen siendo altos. La temporada pasada jugó más minutos de la anterior. Es un reto responder a las expectativas que el jugador plantea, que son muy altas, y la oportunidad de tener un jugador de esas características al nivel más alto posible porque redunda en beneficio del equipo", explicó.

También apuntó Lekue que Iker Munian, que reapareció el pasado abril después de seis meses de baja por una rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha, "está muy bien", al igual que el delantero del filial Gorka Guruzeta, operado de pubis el pasado 27 de mayo.