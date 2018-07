Pellegrino: "La historia no juega, no compite"

Leganés , 10 jul .- Mauricio Pellegrino, nuevo entrenador del Leganés, habló acerca de la nueva etapa que afronta en los banquillos y pese a valorar positivamente lo conseguido anteriormente por la entidad en la que va a trabajar mostró el deseo de ayudarla a seguir creciendo.

"El pasado y la historia son muy importantes porque estamos aquí gracias a una historia. Es importante conocerla, saber de dónde venimos. Pero la historia no juega, no compite. Es conocimiento, es continuar con los valores", señaló en su presentación.

"Tengo la ilusión de que el club pueda seguir creciendo a pesar de que la historia reciente haya sido exitosa. Necesito de mis jugadores, del club, de los directivos, de la ambición de mi cuerpo técnico. El entrenador solo no puede hacer nada. Tengo una gran ilusión porque el Leganés siga creciendo", indicó acerca de un club que las cinco campañas anteriores contó con la presencia de Asier Garitano como entrenador.

Además analizó las posibles semejanzas que puede haber entre el Leganés y el Alavés que entrenó en el pasado y al que llevó a la final de la Copa del Rey: "Lo bonito del fútbol es que todo lo que aprendimos y vivimos antes sirve para poder mejorarnos a nivel personal y colectivo. Cada día es una historia diferente, los jugadores son otros, la cultura de la gente es diferente y el fútbol que se vive también. Al Alavés le quiero mucho, he estado muy bien allí".

"La similitud puede ser que los dos ascendieron el mismo año y que las dos temporadas han sido muy buenas. Los equipos que tienen una posibilidad y se organizan profesionalmente para agarrarla estamos en una situación donde nos queremos mantener, seguir creciendo, disfrutar y que los aficionados así lo sientan", agregó.

Preguntado por los jugadores argentinos que tendrá en plantilla, opinó: "No quiero hacer valoraciones individuales, en un deporte todo el mundo necesita de los compañeros. Cada uno tiene que venir aquí para ayudar a crecer al equipo, necesitamos de todos. Cada uno tiene que venir aquí a aportar lo suyo, a aportar humildad y a poner todo para tratar de hacer crecer al equipo".

"Tenemos la ilusión de incorporar gente para que se quiera quedar en el club, cada año hacer el plantel más fuerte. Queremos crecer con el club y queremos lo mismo de los jugadores. Queremos lo máximo en el campo, fuera del campo, cuando estoy en la grada", manifestó.

Uno de esos futbolistas será el delantero Guido Carrillo, con quien ya ha coincidido en dos equipos anteriormente. En ese sentido reconoció que su presencia ha ayudado a que el ex jugador del Mónaco llegue a LaLiga como cedido desde el Southampton.

"Es un rematador, un chico de área, que pivotea bien, que trabaja, que soporta bien el balón de espaldas. Nos puede venir bien. Está buscando esa posibilidad de jugar más minutos. Agradecer su disponibilidad, la del club que nos los cedió y el esfuerzo del Leganés por traerlo. Va a tener que trabajar para el equipo y viceversa", apuntó.

Sobre las posibles entradas y salidas de jugadores, explicó: "Las opciones de ingreso y de salida me ocupan más que me preocupan porque hay situaciones que no podemos controlar. El fútbol es un deporte que es un gran negocio también. El negocio hace posible la entrada y salida de jugadores, que hombres importantes puedan venir. Cuando uno tiene una cláusula y viene otro club y lo paga hay que aceptar las reglas del juego".

"Cualquier plantilla está sujeta a mejora y nosotros estamos abiertos a eso. Siempre quiero saber qué soldados voy a tener conmigo. Cualquier plantel está sujeto a mejora y en esto estamos. Todavía queda mucho para el treinta y uno de agosto y creo que van a pasar muchas cosas", completó.

Además valoró la opción de poder dirigir de nuevo: "Hoy tener un trabajo de alto rendimiento como es en LaLiga me hace sentir un privilegiado. La profesión del entrenador es muy difícil, dependemos de resultados. Cuando uno tiene estas posibilidades tiene que tratar de aprovecharlas y de disfrutarlas".

"Juego a la pelota desde que soy chiquito y siento que es lo único que he hecho toda mi vida con pasión. El césped es mi hábitat, disfruto estando con los jugadores, me encanta transmitirle mis vivencias. Siento que cuando los jugadores mejoran yo mejoro como persona", expresó.