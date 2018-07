Ocho heridos por enfrentamientos en el campo de refugiados griego de Moria

Atenas, 10 jul (EFE).- Ocho refugiados resultaron heridos anoche en el campamento de Moria, en la isla griega de Lesbos, en unos enfrentamientos entre afganos y árabes que duraron cinco horas, informó hoy una fuente oficial.

Según explicó a Efe una fuente de la Policía, 19 personas fueron detenidas y comparecerán ante el juez por diversos delitos, mientras los heridos fueron trasladados al hospital de Mitilene, donde aún siguen hospitalizados.

Los enfrentamientos comenzaron con una disputa entre dos familias alrededor de las 22.00 horas (19.00 GMT) pero su intensidad fue subiendo y, hasta que las autoridades consiguieron restablecer el orden de madrugada, cinco tiendas de campaña fueron destruidas por el fuego.

Alrededor de 7.500 refugiados viven en el campo de Moria -cuya capacidad de acogida es de 3.000 personas- en condiciones infrahumanas a la espera de que se resuelvan sus solicitudes de asilo.

La larga espera, en ocasiones de hasta dos años, sumada a la falta de espacio y las condiciones de insalubridad provocan disputas a diario que con frecuencia degeneran en enfrentamientos entre diversas nacionalidades.

Las organizaciones humanitarias denuncian constantemente las terribles condiciones del campo de Moria y piden el traslado de los refugiados a otros centros en la parte continental de Grecia.

El Gobierno griego afirma que el traslado a tierra firme de aquellos que no forman parte de los considerados grupos vulnerables -familias monoparentales, menores no acompañados, personas de edad avanzada o con problemas de salud- no está permitido por el acuerdo de migración UE-Turquía de 2016.

Similar a la de Moria es la situación en las demás islas del Egeo como Quíos o Samos, donde otros 7.000 refugiados malviven en campamentos preparados para acoger a un total de 3.300 personas.