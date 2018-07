Jona: "El estilo del Lugo se asemeja al mío, puede ser buena combinación"

Lugo, 10 jul (EFE).- Jona Mejía, nuevo delantero del CD Lugo, ha asegurado este martes en su presentación que el estilo de juego del Lugo "se asemeja" al suyo y, en consecuencia, puede ser "una buena combinación".

El futbolista ha comparecido en la sala de prensa del Anxo Carro junto al director deportivo del club, Emilio Viqueira, que le ha agradecido "la ilusión, el compromiso y las ganas" que mostró el delantero desde el primer contacto.

"Si tanto Emilio como el técnico tienen confianza en mí es porque saben lo que puedo darles", afirmó el atacante rojiblanco.

Añadió que "el estilo que tiene el Lugo se asemeja mucho" al suyo y auguró que "la combinación puede ser buena".

"Los clubes apuestan por los jugadores cuando tienen números buenos y el año pasado no fue bueno para mí y el Lugo me llamó pronto, eso me dio ganas de venir, sentí la confianza que necesitaba en ese momento y no lo dudé", apuntó.

Afirmó que Lugo es "una ciudad idónea para que vuelva a rendir bien" y a la hora de definirse como jugador indicó que es "un nueve referencia" al que le gusta pelearse "mucho con los centrales, descargar al equipo, ir al espacio".

Por su parte, Viqueira explicó que el club sigue "mirando al mercado" porque quiere contar con "cuatro" jugadores en el ataque.