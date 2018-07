Gobierno Vasco insta a Sánchez a retirar recurso a ley de abusos policiales

Vitoria, 10 jul (EFE).- El portavoz del Ejecutivo autonómico, Josu Erkoreka, ha emplazado hoy al Gobierno central a que desista del recurso contra la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales, interpuesto por el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

La Ley vasca de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia política en la Comunidad Autónoma Vasca entre 1978 y 1999 fue aprobada en 2016, aunque varios de sus artículos están suspendidos temporalmente por este recurso presentado ante el Tribunal Constitucional.

El gabinete de Rajoy argumentó, entre otras razones, que la comisión de valoración que se reúne hoy en Bilbao, encargada de definir qué personas pueden considerarse víctimas, no puede entrar a analizar casos de violencia policial porque es una labor que compete a los jueces.

El encuentro de esa comisión se produce pocos días después de que el nuevo delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, anunciase que los ejecutivos autonómico y central intentarán este mismo mes desbloquear la conocida como ley vasca de víctimas de abusos policiales.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno Vasco, Erkoreka ha pedido la retirada del recurso al insistir en que, tal y como se recoge en las alegaciones presentadas en su día por Euskadi, el reconocimiento y reparación de estas víctimas compete al ámbito administrativo y no al penal, en que no hay invasión de competencias jurisdiccionales y en que el objetivo de la norma es el reconocimiento y la reparación de las víctimas por lo que no interfiere en el proceso penal.

De cara a la constitución hoy de la comisión de valoración recogida en la ley ha insistido en que el Tribunal Constitucional permitió su conformación pero limitó su capacidad de actuación al aceptar el recurso.

En este sentido, ha indicado que trabajará en "todo lo que sea jurídicamente posible trabajar", al tiempo que se mantiene la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para que desista del recurso.

El conflicto competencial en torno a esta ley es uno de los litigios principales que estarán en la Comisión Mixta de Transferencias para cuya convocatoria ambos gobiernos están manteniendo un "flujo importante de comunicación".

Aún no hay fecha para este encuentro para el que, según Erkoreka, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dado instrucciones a todos sus ministerios para que formulen las propuestas que presentarán a la institución autonómica.

Las prioridades para el País Vasco pasan por la retirada de recursos contra normas vascas y la elaboración de un calendario de transferencias.