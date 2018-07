Fede Vico: "Venir al Granada no es un paso atrás, es una oportunidad"

Granada, 10 jul (EFE).- El extremo Fede Vico, nuevo jugador del Granada para la próxima temporada, cree que incorporarse al equipo rojiblanco no es un paso atrás en su carrera sino "una oportunidad" y dijo que el objetivo tanto personal como del equipo será "estar lo más arriba posible".

Fede Vico, de 24 años, llega al Granada cedido por el Leganés tras estar las dos últimas campañas en el Lugo con la intención de aportar "un granito de arena al equipo a base de trabajo y constancia".

"Estoy muy contento de estar en el Granada, que es un gran club. Soy andaluz y nada mejor que estar en mi tierra", comentó el futbolista este martes durante su presentación, en la que precisó que el Granada es "una oportunidad" y que, pese a pertenecer al Leganés, sólo piensa en su nuevo club.

Fede Vico se ve "más maduro" que cuando con menos de 20 años fue "una promesa precoz" o que cuando "no fueron bien las cosas" en el extranjero, y se marca como meta "estar lo más arriba posible" pero alertando de la dificultad de la categoría.

"Llevo bastantes temporadas en Segunda y siempre hay equipos que deberían subir pero es tontería meter presión. En Segunda es muy difícil, hay mucho equipo grande y siempre va a haber sorpresas", explicó.

Fede Vico tiene claro que "en un jugador lo importante es la constancia" porque "si no hay trabajo y trabajo, con un fútbol tan físico no te comes nada", aclarando que puede actuar "en las dos bandas y de media punta" y que lo hará donde le diga el entrenador.