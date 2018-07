Delegada Gobierno ve "éxito" la reunión y pide gesto de entendimiento a Torra

Barcelona, 10 jul (EFE).- La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha calificado de "éxito" la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del de la Generalitat, Quim Torra, pues supone un "retorno a la normalidad" y al "diálogo", pero ha sugerido al Govern que "estaría bien que hiciera gestos de voluntad de entendimiento".

En declaraciones a TV3 un día después del encuentro en La Moncloa, Cunillera ha recordado que se venía de "un tiempo ya no solo de confrontación, sino de aislamiento", por lo que la reunión fue "un éxito" y un "retorno a la normalidad dentro de la anormalidad en la que vivimos".

Pese a las posiciones "discrepantes" sobre determinadas cuestiones entre ambos gobiernos, la dirigente ha celebrado que se haya "encontrado una manera de hablar y, sobre todo, de escucharnos", y que se haya recuperado la "política", a su juicio, "abandonada" por los dos anteriores ejecutivos.

Cunillera ha considerado que ahora debe desplegarse ese diálogo a través de las comisiones bilaterales y mixtas Estado-Generalitat, ya que "no es normal que desde 2011 no se reúna la comisión bilateral, con todos los problemas que ha habido", y ha defendido que Sánchez "ha de poder venir con toda normalidad" a Cataluña, a reunirse con Torra en la Generalitat.

La delegada ha confirmado que la "voluntad es que rápidamente, en pocos días, pueda haber una reunión de toma de contacto" con vistas a esa comisión bilateral, y ha reafirmado que el Gobierno "ha demostrado voluntad de entendimiento", como también detecta en la Generalitat "voluntad de aprovechar la ocasión".

Aún así, ha sugerido que "estaría bien que el Govern hiciera también gestos de voluntad de entendimiento", después de que ayer se visualizaran "dos bloques": "Los que buscamos el entendimiento y el acuerdo, y los que se quedan al margen, los más radicales y de la confrontación".

Respecto a estos últimos, ha cargado contra las críticas de Ciudadanos y PP a Pedro Sánchez por la reunión, pero también contra las críticas de "la CUP y los CDR" a Quim Torra.

"Ciudadanos es un partido que nació desde y para la confrontación, cuando les sacas su herramienta principal se quedan sin espacio. ¿De qué hablarán? Y el PP tiene su propio descoloque interno particular", ha subrayado. "Si has nacido y crecido porque te has alimentado de la confrontación, si ahora se acaba es normal que estén enfadados", ha asegurado.

Por último, Cunillera -que el jueves se reunirá con el presidente del Parlament, Roger Torrent- ha asegurado que el Gobierno socialista "respeta absolutamente la separación de poderes": "Todo el mundo puede tener la certeza y seguridad de que este Gobierno no influirá sobre jueces. Si en el pasado se ha hecho, que no tengo constancia, se ha acabado".