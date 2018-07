Colau y Omella hacen un llamamiento a favor de la acogida de los inmigrantes

Barcelona, 10 jul (EFE).- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, han hecho hoy un llamamiento a favor de la acogida de los inmigrantes y de que Europa los mire como una oportunidad en vez de como un problema.

La alcaldesa y el cardenal han intervenido hoy en el acto que la Fundación Joan Maragall ha organizado con motivo de la publicación de "Era foraster i em vau acollir", volumen 259 de la revista "Qüestions de Vida Cristiana", que propone reflexionar sobre el deber de acoger, entendido como una exigencia ética a partir de diversas voces, entre ellas la de Ada Colau.

En su intervención, la alcaldesa de Barcelona ha felicitado a la Fundación Joan Maragall y a Publicacions de l'Abadia de Montserrat por este monográfico en que aborda la idea fuerte del cristianismo del deber de acoger, algo que, en su opinión, "desgraciadamente en conjunto en Europa no lo estamos haciendo lo bastante bien".

"Estamos muy unidos en este clamor de que queremos ser una ciudad de acogida", ha señalado la alcaldesa Colau, que ha subrayado: "la alternativa de acoger o no acoger no existe" y "el único dilema moral que debemos resolver es si queremos hacerlo bien o no".

Para Colau "hay que entender que al dar una segunda oportunidad a estas personas -los inmigrantes-, esta segunda oportunidad nos la estamos dando a nosotros, la vieja Europa", que, en su opinión, necesita reflexionar y rectificar para "refundarse desde abajo"

Colau ha señalado que "por encima de todo hay que evitar normalizar estos hechos de dolor y de muerte evitables" y ha pedido no rendirse ni resignarse al sufrimiento evitable y "trabajar todos juntos para que triunfe el amor y la vida"

Por su parte, Omella ha defendido que aunque "esto pide ser un poco más pobres y no crecer tanto", Europa necesita de los inmigrantes, no solo por la baja natalidad, sino porque "no son un peligro, son una oportunidad para una sociedad más justa".

Además, el cardenal Omella ha dado las gracias a Colau por lo que hace por los inmigrantes y recordado que en el mundo hay 232 millones de personas migradas, de las cuales 65 millones lo han sido forzadas por un conflicto armado.

Omella ha señalado que "el mea culpa' lo debemos hacer todos porque Europa no está a la altura", y ha destacado también la labor que están llevando a cabo Cáritas, instituciones privadas y entidades religiosas con los inmigrantes en Cataluña.

El cardenal ha pedido un pacto mundial sobre refugiados y para una inmigración ordenada y regulada, un plan estatal de refugiados que trabaje procesos vitales, corredores humanitarios, reagrupamiento familiar, garantizar el derecho asilo, más recursos para el sistema de acogida de inmigrantes y trabajar en los países en vías de desarrollo para que la gente no se vea obligada a dejarlos por miseria o por guerras.